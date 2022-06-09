Murat Kurum ve Fahrettin Koca, 'Konyalılar Günü'nde bir araya geldi!

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe, bakanlar Murat Kurum ve Fahrettin Koca'nın yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Bakan Murat Kurum, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, geçen yıl açılışı yapılan Başkent Millet Bahçesi üzerine konuştu. Bakan Kurum, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankaramıza, Ankaralı kardeşlerimize hediye ettiği Millet Bahçesi'nde gençlerimiz bir taraftan burada parklarda oynayacak. Burada anneleriyle, babalarıyla vakit geçirecek. 4 gün boyunca burada gençlerimiz yapılan etkinliklerden konserlerden istifade edecek. Açıldığı günden beri yoğun bir ilgiyle alakayla karşılaştık' dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Konya'da bakkal işleten babasının yanında geçirdiği yılları anlattı. Bakan Koca, sağlıkçılarla ilgili gündemde olan yeni yasal düzenlemeye ilişkin, 'Meclis'te dün komisyona geçti. Yarın Plan Bütçe Komisyonu'ndan inşallah geçmiş olacak. Meclis'in iradesiyle salı günü inşallah Genel Kurul'dan geçmiş olacak. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Mesleğimizin saygınlığını, özellikle pandemide kazandığımız saygınlığı lütfen kaybetmeyelim ve buna fırsat vermemeliyiz' açıklamasında bulundu.