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Mükremin Gezgin TikTok doğum videosuyla 'pes' dedirtmişti! Şok karar... 1 milyon takipçi...

TikTok'ta kendisine 9 aydır hamile süsü vererek geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve dün ameliyat masasında kurduğu operasyon mizanseniyle bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Mükremin Gezgin'e tepki yağdı. Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. TikTok, Mükremin Gezgin'in 1 milyon takipçili hesabını askıya aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ekleme: 9.06.2022 - 09:40 Güncelleme: 9.06.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Mükremin Gezgin TikTok doğum videosuyla 'pes' dedirtmişti! Şok karar... 1 milyon takipçi...Akıllara durgunluk veren olay takma hamile karınlığı takan Mükremin Gezgin'in kendisine hamile görüntüsü verip, takipçi kitlesini hamile olduğuna inandırmasıyla başladı.

Dokuz ay boyunca sosyal medyadan sözde hamilelik dönemlerini paylaşan Gezgin, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Çocuğunun babasız büyüyeceğini açıklayan Gezgin'e milyonlarca destek mesajı yağdı.

Hamilelik senaryoları kullanıcılar tarafından öyle abartıldı ki "Önce Rihanna mı doğuracak yoksa Mükremin mi" diye bahisler bile yapıldı.

Hamilelik senaryoları kullanıcılar tarafından öyle abartıldı ki "Önce Rihanna mı doğuracak yoksa Mükremin mi" diye bahisler bile yapıldı.

Takipçilerine sancılarının arttığını duyuran Gezgin, hastanede doğuma girmiş gibi sağlık personeliyle birlikte bir mizansen hazırladı.

Takipçi sayısını artırmak uğruna minik bir bebeği de senaryosuna alet eden Mükremin Gezgin, adını Onur koyduğu bebeği sağlıklı bir şekilde kucağına aldığını duyuran bir paylaşımda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Video oluşturma platformu TikTok'ta, kendisine hamile süsü veren Mükremin Gezgin, 9 aydır yayınladığı kurgu videolarla 1 milyon 300 bin takipçi topladı. Çocuğunun babasız büyüyeceğini söyleyen Gezgin'e milyonlarca destek mesajı yağdı. Hamilelik senaryoları kullanıcılar tarafından öyle abartıldı ki "Önce Rihanna mı doğuracak yoksa Mükremin mi" diye bahisler bile yapıldı.

Videolarının toplam beğeni sayısı 37.4 milyona ulaşan Gezgin, önceki gün takipçilerine sancılarının arttığını duyurdu. Hastanede doğuma girmiş gibi sağlık personeliyle birlikte bir mizansen hazırlayan Gezgin, adını Onur koyduğu bebeği sağlıklı bir şekilde kucağına aldığını duyuran bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın altına kısa sürede milyonlarca yorum yağarken, Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı. Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mükremin Gezer hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.


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