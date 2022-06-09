Kaçak göçmenlerle ilgili yeni tedbirler! Bakan Soylu duyurdu: Bugün itibarıyla başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Taksilere ve tır parklarına yönelik yeni bir adım atıyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Taksilere ve tır parklarına yönelik yeni bir adım atıyoruz.



Taksilerle il dışına yabancı taşınması halinde taksicilere il dışı seyahat izin belgelerinin kontrollü yükümlülüğünü getiriyoruz. Kaçak göçmeni bir ilden bir ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Bunun için böyle bir yükümlülüğü bugün itibarıyla getiriyoruz.



Tır parklarına ilişkin bir tedbir de getiriyoruz. Burada tır kasalarının brandalarını keserek içine girme veya başka şekilde kaçak yolcu alma durumlarına karşın, tır ve kamyon parklarına kamera sistemleri kurmayı ve diğer güvenlik tedbirlerini alma tedbirlerini de getiriyoruz.'



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