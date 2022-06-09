​İtalya'da erzak kuyruğu: Yardım alabilmek için saatlerce beklediler

İtalya'nın Milano kentinde gıda yardımı alabilmek için sıraya giren insanların oluşturduğu uzun kuyruklar kameraya yansıdı.

Koronavirüs salgının tetiklediği küresel gıda krizi tırmanmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde tedarik zincirinde aksamalarla karşı karşıya kalındı.



Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş ile durum iyice çıkmaza girdi.



Ukrayna'nın, Karadeniz limanlarından çıkartılamayan 20 milyon tonun üzerindeki tahılının da krizi tırmandırması İtalya'yı etkiledi.



Milano kentinde yüzlerce İtalyan vatandaşı, erzak temin edebilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.



SAATLERCE BEKLEDİLER



Bazı İtalyanlar, yaşananlardan hem Avrupa Birliği'ni hem de Roma yönetimini sorumlu tutuyor. Kuyruktakilerin, gıda alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldığı anlar kameraya yansıdı.