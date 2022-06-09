  • USD: 17,09 - 17,12
  • EURO: 18,29 - 18,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da dev operasyon! Parola 'Davetiye' piyasa değeri 20 milyon

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ülkeler ve şehirler arası organize bir şekilde sigara kaçakçılığı yapan 71 kişilik bir şebekeyi çökertti. 60 kişi gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda “Davetiye” olarak kodladıkları piyasa değeri 20 milyon lira olan binlerce kaçak sigara ve yüzlerce kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Ekleme: 9.06.2022 - 10:19 Güncelleme: 9.06.2022 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da dev operasyon! Parola 'Davetiye' piyasa değeri 20 milyon
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; organize bir şekilde yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirdikleri kaçak sigaraları Güney Doğu İlleri'nden kamyonlarla ve tırlarla İstanbul'a getiren bir şebekeyi tespit etti.

İstanbul'da dev operasyon! Parola 'Davetiye' piyasa değeri 20 milyon

Şebeke üyelerinin; İstanbul'un farklı ilçelerinde kiraladıkları 'Depo' görünümlü adresleri sigara imalathanelerine dönüştürdükleri, kaçak sigara imalatını söz konusu adreslerde yaptıkları ve kaçak tütün ile kaçak sigaraları satarak piyasaya dağıttıkları saptandı.

İstanbul'da dev operasyon! Parola 'Davetiye' piyasa değeri 20 milyon

Şebeke üyelerinin kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmalarında polislere yakalanmamak için kaçak tütün ürünlerini 'Davetiye' olarak kodladıkları belirlendi.

İstanbul'da dev operasyon! Parola 'Davetiye' piyasa değeri 20 milyon

SİGARA DOLUM MAKİNELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Altı ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şebeke üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şebeke liderinin, 17 şebeke yöneticisinin ve 53 şebeke üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde 83 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 60 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da dev operasyon! Parola 'Davetiye' piyasa değeri 20 milyon

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 260 kilo 775 gram kaçak nargile tütünü, 241 bin 928 adet kaçak sigara, 327 kilogram kaçak sigara tütünü, 757 bin 50 adet kaçak dal sigara, 300 kaçak puro, 25 bin adet sigara filtresi, 200 adet sahte bandrol, yedi adet sigara dolum makinesi ve bin 500 adet boş sigara kutusu ele geçirildi.

İstanbul'da dev operasyon! Parola 'Davetiye' piyasa değeri 20 milyon

Şebeke üyelerinin kaçak sigara sevkiyatında kullandıkları dört araca da el konuldu. 11 firari şebeke üyesini yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için akılalmaz savunma: 2 bin yıldır var
Kaçak göçmenlerle ilgili yeni tedbirler! Bakan Soylu duyurdu: Bugün itibarıyla başlıyor
Efes-2022 Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası nefes kesti
Çekmeköy'de CHP eliyle kirli provokasyon! Canan Kaftancıoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı!
Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi
Rusya'ya iki kritik mesaj! Lavrov'a terör ve barış uyarısı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni kira artış oranı ne kadar oldu? O sözleşmeler geçersiz sayılacak!
Hazırlıklar tamamlandı! Ankara'dan emir bekleniyor!
ABD'li diplomat 'Türkiye'nin operasyondan geri adım atması için elimizden geleni yaptık' diyerek duyurdu!
HDP'den PKK itirafı!
Coşkun Başbuğ: Yunanistan yeni PKK oldu!
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'alevi' vetosu!
Meral Akşener’e ayar verildi! Sözleri tek tek çürütüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO sorusuna Yunanistan örneğiyle yanıt verdi!
Bakan Karaismailoğlu, CHP'li Gürsel Tekin'e 'mühendislik' dersi verdi!
Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile toplantıda!
Kira artışına yüzde 25 sınırı resmen geldi!
AK Parti'den skandal rapora sert tepki: Yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz!
CHP şimdi de kira düzenlemesine karşı çıktı!
Yunanistan'ın planı ortaya çıktı! Göçmenler için harekete geçtiler, hedefte yine Türkiye var...
Türkiye 4 kardeşi konuşmuştu! Fatih'teki siyanürlü intihar olayında flaş gelişme!

Türkiye 4 kardeşi konuşmuştu! Fatih'teki siyanürlü intihar olayında flaş gelişme!

40 bin saat uçan milli İHA tanıtıldı!

40 bin saat uçan milli İHA tanıtıldı!

DSÖ'den endişelendiren açıklama: Yeni varyant çok tehlikeli...

DSÖ'den endişelendiren açıklama: Yeni varyant çok tehlikeli...

Ankara'da etkili sağanak yerini doluya bıraktı!

Ankara'da etkili sağanak yerini doluya bıraktı!

Çin halkını uyardı! Pencereden virüs geliyor!

Çin halkını uyardı! Pencereden virüs geliyor!

Çiftçiye 30 milyon lira destek! Rekor başvuru geldi!

Çiftçiye 30 milyon lira destek! Rekor başvuru geldi!