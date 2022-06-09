İstanbul'da dev operasyon! Parola 'Davetiye' piyasa değeri 20 milyon

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ülkeler ve şehirler arası organize bir şekilde sigara kaçakçılığı yapan 71 kişilik bir şebekeyi çökertti. 60 kişi gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda “Davetiye” olarak kodladıkları piyasa değeri 20 milyon lira olan binlerce kaçak sigara ve yüzlerce kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; organize bir şekilde yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirdikleri kaçak sigaraları Güney Doğu İlleri'nden kamyonlarla ve tırlarla İstanbul'a getiren bir şebekeyi tespit etti.Şebeke üyelerinin; İstanbul'un farklı ilçelerinde kiraladıkları 'Depo' görünümlü adresleri sigara imalathanelerine dönüştürdükleri, kaçak sigara imalatını söz konusu adreslerde yaptıkları ve kaçak tütün ile kaçak sigaraları satarak piyasaya dağıttıkları saptandı.Şebeke üyelerinin kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmalarında polislere yakalanmamak için kaçak tütün ürünlerini 'Davetiye' olarak kodladıkları belirlendi.SİGARA DOLUM MAKİNELERİ ELE GEÇİRİLDİAltı ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şebeke üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şebeke liderinin, 17 şebeke yöneticisinin ve 53 şebeke üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde 83 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 60 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 260 kilo 775 gram kaçak nargile tütünü, 241 bin 928 adet kaçak sigara, 327 kilogram kaçak sigara tütünü, 757 bin 50 adet kaçak dal sigara, 300 kaçak puro, 25 bin adet sigara filtresi, 200 adet sahte bandrol, yedi adet sigara dolum makinesi ve bin 500 adet boş sigara kutusu ele geçirildi.Şebeke üyelerinin kaçak sigara sevkiyatında kullandıkları dört araca da el konuldu. 11 firari şebeke üyesini yakalama çalışmaları ise devam ediyor.