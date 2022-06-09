HDP'den yeni provokasyon: Öcalan için yürüyecekler!

HDP, terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için Bursa'da bir yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, "Derdi demokratikleşme olan herkesi 12 Haziran’da tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için yürüyüşe çağırıyoruz." denildi.