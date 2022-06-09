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HDP'den yeni provokasyon: Öcalan için yürüyecekler!

HDP, terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için Bursa'da bir yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, "Derdi demokratikleşme olan herkesi 12 Haziran’da tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için yürüyüşe çağırıyoruz." denildi.

HDP'den yeni provokasyon: Öcalan için yürüyecekler!
Ekleme: 9.06.2022 - 22:45 Güncelleme: 9.06.2022 - 22:46 / Editör: Ozge Selin
HDP'den yeni provokasyon: Öcalan için yürüyecekler!
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, 'Bütün Türkiye halklarını, kadınları, gençleri, derdi demokratikleşme olan herkesi 12 Haziran'da tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için yürüyüşe çağırıyoruz.' denildi.

Terörist başı Öcalan, Bursa sınırları içerisinde yer alan İmralı Adası'ndaki F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunuyor.
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