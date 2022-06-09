Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklaması sonrası kurda sert düşüş!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu akşam saatlerinde ekonomiye ilişkin yeni adımlar atılacağını duyurdu. Bakanlığın, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." açıklaması sonrası Dolar/TL kurunda sert bir düşüş yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti.Bakanlık, açıklamasında, 'Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok.' denildi.Söz konusu gelişmenin ardından gün içerisinde 17.25 seviyelerini gören Dolar/TL kuru 16.80 seviyelerine kadar geriledi.Açıklama sonrasında, Euro/TL ise 18,00 seviyesinin altını gördü.