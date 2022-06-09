Hasan’ın cesedi kaybolduktan 76 gün sonra bulundu

Kırşehir'de 25 Mart günü Hasan Aydoğan ve sevgilisi Şeyma Demir, bulundukları araçtan kendilerini polis olarak tanıtan iki güvenlik görevlisi tarafından kaçırılarak öldürülmüşlerdi.Sanıkların suçlarını itiraf etmeleri üzerine iki genci arama çalışmaları Kızılırmak Nehri'nde başladı. Şeyma Demir'in kıyıya vuran cesedinin bulunmasının ardından Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları devam etti.76 GÜN ARANDIHasan Aydoğan'ın cesedi Kızılırmak nehrindeki suyun debisi düşürülerek çevre illerden gelen yaklaşık 150 kişilik arama ekibi, helikopter, arama kurtarma köpekleri su altı dronları kullanılarak 76 gün boyunca arandı. Arama çalışmaları sırasında talihsiz gencin öldürülüp suya atıldığı yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sarıyahşi Köprüsü altında bir erkek cesedine ulaşıldı.AİLESİ TEŞHİS ETTİKayalıklara sıkışan ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan cesedin ailesinin teşhisi sonrası Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan ceset kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.CESEDİ ÇOBAN FARK ETTİKayalıklara sıkışmış halde bulunan cesedi bölgede hayvanlarını otlatan çoban Hızır İlyas Aydemir fark etti. Çobanın ihbarda bulunmasıyla bölgeye AFAD ve Jandarma arama kurtarma ekipleri intikal etti. Olay yerine Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de gelerek incelemelerde bulundu.