FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.



Kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Ş.K. ve C.A. yakalandı.



Gözaltına alınan zanlıların yapılan incelenmesinde FETÖ şüphelileri oldukları tespit edildi.