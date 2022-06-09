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Emine Erdoğan ve Bakan Özer, İzmir'de kültür sanat merkezini açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Ekleme: 9.06.2022 - 15:38 Güncelleme: 9.06.2022 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan ve Bakan Özer, İzmir'de kültür sanat merkezini açtı
Emine Erdoğan ve Bakan Mahmut Özer, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'ne devredilen, bir dönem öğretmenevi olarak hizmet veren Kültür Sanat Merkezi'nin açılışını yaptı. Enstitü Müdürü Şule Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, kursiyerlerle sohbet etti.

Erdoğan ve beraberindekiler dantel geri dönüşüm atölyesini gezdikten sonra 'Anadolu Cepkenleri' sergisi ile nakış, minyatür ve iğne oyası uygulama alanlarını ziyaret etti.

Açılışa, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve diğer ilgililer katıldı.


İZMİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ HAKKINDA

Merkezde, geleneksel el sanatlarının tanıtılması, yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Enstitü atölyelerinde hazırlanan koleksiyonların sergilendiği sergi salonunun bulunduğu merkezde; gastronomi üzerine çalışmaların yapıldığı, eğitim-üretim ve satış hizmetlerinin sunulduğu kafeterya, servis alanı, sanat atölyelerinde hazırlanan ürünlerin tanıtım ve satışının yapıldığı mağaza bölümü, kültür sanat kütüphanesi, geleneksel sanatlara yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütüleceği workshop ile atölye çalışma alanı da yer alıyor.
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