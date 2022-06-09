  • USD: 17,09 - 17,12
  • EURO: 18,29 - 18,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Efes-2022 Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası nefes kesti

Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Efes-2022'nin Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası, bugün Milli Savunma Bakanı Akar'ın da katılımıyla başladı.

Efes-2022 Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası nefes kesti
Ekleme: 9.06.2022 - 10:01 Güncelleme: 9.06.2022 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Efes-2022 Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası nefes kesti
Seçkin Gözlemci Günü'nün ilk gününe, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve diğer ülkelerden seçkin gözlemciler takip etti.

Tatbikatta Doğu Birleşik Müşterek Görev Komutanı olarak görev yapan Ege Ordusu ve Garnizon komutanı Orgeneral Ali Sivri, uluslararası güvenlik ortamı göz önüne alındığında birleşik müşterek harekata karargah ve birliklerin harbe hazırlık seviyesini idame ettirmek ve kapsamlı yaklaşım çerçevesinde ilgili kamu kurum, kuruluşlarını bir araya getirerek muhtemel bir harekata yönelik birlikte çalışabilme yeteneklerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Orgeneral Sivri, "Bu düşünceyle planlanan Efes Tatbikatı, personel, silah, araç ve sistemlerin müşterekliği, çeşitliliği de dikkate alındığında uluslararası düzeyde benzerler arasında önde gelme özelliğini devam ettirmektedir." dedi.

7 bakanlık, 9 kamu kurum kuruluşu ile 43 savunma sanayi firması da katıldı

Orgeneral Sivri, silahlı kuvvetlerinin yanı sıra 7 bakanlık, 9 kamu kurum kuruluşu ile 43 savunma sanayi firmasının, kapsamlı yaklaşım çerçevesinde tatbikata aktif olarak katılım sağladığını aktardı.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için akılalmaz savunma: 2 bin yıldır var
Kaçak göçmenlerle ilgili yeni tedbirler! Bakan Soylu duyurdu: Bugün itibarıyla başlıyor
Efes-2022 Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası nefes kesti
Çekmeköy'de CHP eliyle kirli provokasyon! Canan Kaftancıoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı!
Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi
Rusya'ya iki kritik mesaj! Lavrov'a terör ve barış uyarısı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni kira artış oranı ne kadar oldu? O sözleşmeler geçersiz sayılacak!
Hazırlıklar tamamlandı! Ankara'dan emir bekleniyor!
ABD'li diplomat 'Türkiye'nin operasyondan geri adım atması için elimizden geleni yaptık' diyerek duyurdu!
HDP'den PKK itirafı!
Coşkun Başbuğ: Yunanistan yeni PKK oldu!
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'alevi' vetosu!
Meral Akşener’e ayar verildi! Sözleri tek tek çürütüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO sorusuna Yunanistan örneğiyle yanıt verdi!
Bakan Karaismailoğlu, CHP'li Gürsel Tekin'e 'mühendislik' dersi verdi!
Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile toplantıda!
Kira artışına yüzde 25 sınırı resmen geldi!
AK Parti'den skandal rapora sert tepki: Yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz!
CHP şimdi de kira düzenlemesine karşı çıktı!
Yunanistan'ın planı ortaya çıktı! Göçmenler için harekete geçtiler, hedefte yine Türkiye var...
Türkiye 4 kardeşi konuşmuştu! Fatih'teki siyanürlü intihar olayında flaş gelişme!

Türkiye 4 kardeşi konuşmuştu! Fatih'teki siyanürlü intihar olayında flaş gelişme!

40 bin saat uçan milli İHA tanıtıldı!

40 bin saat uçan milli İHA tanıtıldı!

DSÖ'den endişelendiren açıklama: Yeni varyant çok tehlikeli...

DSÖ'den endişelendiren açıklama: Yeni varyant çok tehlikeli...

Ankara'da etkili sağanak yerini doluya bıraktı!

Ankara'da etkili sağanak yerini doluya bıraktı!

Çin halkını uyardı! Pencereden virüs geliyor!

Çin halkını uyardı! Pencereden virüs geliyor!

Çiftçiye 30 milyon lira destek! Rekor başvuru geldi!

Çiftçiye 30 milyon lira destek! Rekor başvuru geldi!