Efes-2022 Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası nefes kesti

Seçkin Gözlemci Günü'nün ilk gününe, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve diğer ülkelerden seçkin gözlemciler takip etti.Tatbikatta Doğu Birleşik Müşterek Görev Komutanı olarak görev yapan Ege Ordusu ve Garnizon komutanı Orgeneral Ali Sivri, uluslararası güvenlik ortamı göz önüne alındığında birleşik müşterek harekata karargah ve birliklerin harbe hazırlık seviyesini idame ettirmek ve kapsamlı yaklaşım çerçevesinde ilgili kamu kurum, kuruluşlarını bir araya getirerek muhtemel bir harekata yönelik birlikte çalışabilme yeteneklerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.Orgeneral Sivri, "Bu düşünceyle planlanan Efes Tatbikatı, personel, silah, araç ve sistemlerin müşterekliği, çeşitliliği de dikkate alındığında uluslararası düzeyde benzerler arasında önde gelme özelliğini devam ettirmektedir." dedi.Orgeneral Sivri, silahlı kuvvetlerinin yanı sıra 7 bakanlık, 9 kamu kurum kuruluşu ile 43 savunma sanayi firmasının, kapsamlı yaklaşım çerçevesinde tatbikata aktif olarak katılım sağladığını aktardı.