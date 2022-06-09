Edirne merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Edirne merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında müfettiş, uzman ve memurlarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında müfettiş, uzman ve memurların da bulunduğu 8 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
7 İLDE OPERASYON
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya ve İzmir'de operasyon düzenledi.
8 GÖZALTI
Gözaltına alınan 8 zanlı, Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.