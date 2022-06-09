  • USD: 17,20 - 17,23
  • EURO: 18,43 - 18,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünya bunu konuşuyor! Biden, Arjantinli mevkidaşı Fernandez'in eşinin elini bırakmadı!

ABD'nin ev sahipliği yaptığı Amerika Ülkeleri Zirvesi’nde Joe Biden’ın davetliler arasında olan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve eşiyle olan selamlaşmaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dünyanın konuştuğu tokalaşmada Biden’ın, Fernandez'in eşinin elini bir türlü bırakmadığı anlar kameralara yansıdı.

Ekleme: 9.06.2022 - 22:30 Güncelleme: 9.06.2022 - 22:32 / Editör: Ozge Selin
Dünya bunu konuşuyor! Biden, Arjantinli mevkidaşı Fernandez'in eşinin elini bırakmadı!ABD'nin ev sahipliği yaptığı Amerika Ülkeleri Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla başladı.

Biden, Los Angeles kentinde gerçekleşen Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin resmi açılış töreninde, kuzey ve güney Amerika ülkelerinin liderlerine hitap etti.

21 liderin katıldığı zirvede Biden, demokrasinin kalkınmadaki en önemli etken olduğunun altını çizerek, ülkeler arasındaki iş birliği ile demokrasinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

BİDEN, FERNANDEZ'İN EŞİNİN ELİNİ BIRAKMADI

Öte yandan davetliler arasında olan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve eşiyle olan selamlaşmaları kamuoyunda geniş yer buldu.

Diğer taraftan Alberto Fernandez ise Biden eşi Jill Biden'a samimi bir şekilde sarıldığı görüldü.

Joe Biden, tokalaştığı Fernandez'in eşinin elini bir türlü bırakmadı. Kameralara yansıyan o anlar sıkça paylaşılırken, liderler samimi pozlar verdi.
Başkan Erdoğan, Atina'ya Yunanca uyardı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren açıklanacak!
Beylikdüzü'nde metrobüs isyanı! Metrobüsün önünü kesti!
PKK destekçisi vekil, YPG/PKK'ya yardım için Sosyal Demokratlardan garantiler aldığını açıkladı!
Sağanak yağmura rağmen asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı!
Kadıköy Belediye’sine haciz şoku! CHP'li başkanın odası boşaltıldı!
CHP'li vekilin 'Padişah' provokasyonu tutmadı! Yalanı belgelendi!
Sınırda 'operasyon' hareketliliği! Suriye Milli Ordusu’ndan geçit töreni!
Başkan Erdoğan 'Cumhur İttifakı'nın adayı benim' diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cesaretin varsa aday ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları Yunan manşetlerinde: Korku sardı
Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık kavgasına Ümit Özdağ da katıldı! Yavaş oyununu deşifre etti: Tavşan adaylık bombası!
Ege'de nefes kesen tatbikat! Hedefler tam isabet vuruldu: EFES 2022 Tatbikatı'na Başkan Erdoğan ve Bahçeli de katılıyor
Diplomatik Kaynaklar: Rusya tarafına terör örgütü YPG/PKK'nın saldırıları belgeleri ile aktarıldı
NATO'ya girmek isteyen İsveç'te tansiyon çok yüksek! Başbakan 'vahşi' PKK'lı vekili mi seçti? Medya ateş püskürdü!
Kanal İstanbul projesinde ilk köprü yükseliyor
Yeni metrobüs yine yolda kaldı! İstanbullu dakikalarca araç bekledi! İBB'ye isyan
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan pes dedirten sözler! Hakimle diyaloğu ve ifadesi davaya damga vurdu
Ankara'da mazgal rezaleti! Mansur Yavaş'a vatandaştan tepki: Kayığınız varsa çaya bekleriz
Bakan Türksat 5B için tarih verdi!
İETT şoförü yolcuların canını hiçe saydı! Direksiyon başında dizi izledi
Facebook hakkında şok iddia!

Facebook hakkında şok iddia!

Elon Musk Twitter kullanıcılarının verilerine erişebilecek!

Elon Musk Twitter kullanıcılarının verilerine erişebilecek!

Bakanlık harekete geçti! 19 projeye bu yıl başlanıyor!

Bakanlık harekete geçti! 19 projeye bu yıl başlanıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklaması sonrası kurda sert düşüş!

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklaması sonrası kurda sert düşüş!

Sosyal medya ve İnternet haberciliği düzenlemesi TBMM'de!

Sosyal medya ve İnternet haberciliği düzenlemesi TBMM'de!

Defineciler öyle bir şey buldu ki: Kimse dokunmaya cesaret edemiyor!

Defineciler öyle bir şey buldu ki: Kimse dokunmaya cesaret edemiyor!