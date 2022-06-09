Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları Yunan manşetlerinde: Korku sardı

İzmir Seferihisar'daki Efes-2022 Tatbikatı'nı izledikten sonra kameraların karşısına geçen Erdoğan, adaları silahlandıran Yunanistan'a ateş püskürdü. Miçotakis'i yaptığı yanlıştan geri dönmeye davet eden Erdoğan "Bir an önce vazgeçin, şaka yapmıyorum. Kendine gel Yunanistan" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sert tutumu anında ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ülkedeki tüm medya kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini ise "Şaka yapmıyoruz, bir gece ansızın geleceğiz" ifadeleriyle yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'nda önemli mesajlar verdi. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet eden Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uyarısı ise Yunan medyasında peş peşe son dakika haberi olarak duyuruldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'nda önemli mesajlar verdi. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet eden Erdoğan, ' Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan2ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum' ifadelerini kullandı.'BİR GECE ANSIZIN'Ülkedeki tüm medya kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini ise "Şaka yapmıyoruz, bir gece ansızın geleceğiz" ifadeleriyle yer verdi.Efes-2022 Tatbikatı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı sert bir dille uyararak 'Türkiye kimsenin hakkını yemez. Kimseye de hakkını yedirtmez. Yunanistan'ı aklını başını alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel' şeklinde konuştu.'TATBİKATLARA RAĞMEN...'Erdoğan'ın uyarı mesajını tatbikat üzerinden de gören Yunan medyası "Türk tarafı, Yunanistan'ın yanında yer alan ve ABD ve AB'ye rağmen askeri tatbikatlarla ilerliyor" ifadelerini de öne çıkardı.