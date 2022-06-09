CHP'li vekilin 'Padişah' provokasyonu tutmadı! Yalanı belgelendi!

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in yaptığı bir paylaşımda 'Meclis'e Atatürk baskılı tişörtle insanları almıyorlar. Ama arka camına 'Son Padişah RTE' yazan İsveç plakalı araç Meclis'e rahatlıkla girebiliyor' ifadeleri ve sözünü ettiği olayın gerçek dışı olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Sertel'in paylaşımında yer alan ve camında bu yazının yer aldığı araçla ilgili yapılan incelemelerde TBMM'ye alınmadığı tespit edildi.Kamera kayıtlarının da ortaya çıktığı olayla ilgili aracın meclise alınmadığı ve girişten geri çevrildiği görülüyor. Aracın aynı zamanda yabancı plakalı olduğu ve kurallar gereği zaten TBMM'ye giremediği de belirtildi.Ortaya çıkan görüntüler sonrasında CHP'li milletvekili Atila Sertel'in fotoğrafını çektiği aracın birkaç saniye sonra kapıdan alınmadığını gördüğü halde bu paylaşımı yapması tepki çekti.