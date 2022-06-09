Çekmeköy'de CHP eliyle kirli provokasyon! Canan Kaftancıoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı!

Çekmeköy Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, hem hijyenik, hem düzenli hem de daha konforlu bir şekilde alışveriş yapılabilecek bir tesis için kolları sıvadı.Bu gelişmenin üzerine CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun başını çektiği birtakım kirli odaklar tarafından, 'Parkı betona çeviriyorlar, deprem toplanma alanını yapılaşmaya açıyorlar' şeklinde iftira kampanyaları düzenlenerek, kirli bir provokasyona imza atıldı.Ancak propaganda malzemesi haline getirilen bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.CHP YANDAŞI BİRGÜN'DEN KİRLİ PROPAGANDACumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yakınlığıyla bilinen yandaş Birgün Gazetesi de olayı bir propaganda malzemesi haline dönüştürerek sosyal medyadan algı dolu paylaşımlar yaptı. Yandaş medya organı tarafından servis edilen haberde 'Çekmeköy'de park nöbeti sürüyor: Mahalleliden 'tencere tava' eylemi' başlığı kullanıldı.MESNETSİZ İDDİALARA İLİŞKİN BELEDİYEDEN NET AÇIKLAMAKonuya ilişkin Çekmeköy Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada parkın sosyal medyadaki iddiaların aksine yeşil alanları ile birlikte deprem toplanma alanı olarak kullanılmaya devam edeceği belirtilirken, Çekmeköy'ün ne en büyük ne de ikinci büyük parkı olduğunun altı çizildi.Belediye, birtakım odaklar tarafından algı ve propaganda malzemesi haline getirilen alanın'PAZAR ALANI' Lejantında kaldığını da bildirdi.İşte konuya ilişkin belediyeden yapılan o açıklama;29.11.2021 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı'nda söz konusu yer yukarıdaki plan örneğinde de görüldüğü gibi 'PAZAR ALANI' Lejantında kalmaktadır.Mahalle arası sokak pazarlarının, Özellikle Pazar kurulan sokaklarda yaşayan vatandaşlarımızın gerek ulaşım, gerek gürültü, gerek de sağlık açısından yaşamış oldukları mağduriyetlerinin önüne geçilmesi adına, Vatandaşlarımızın Pazar ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, hem hijyenik, hem düzenli hem de daha konforlu bir şekilde alış verişlerinin yapabileceği etrafı tamamen açık sadece üstü kapalı olacak bir tesis yapılması planlanmıştır. Pazar alanının bitimiyle bölgedeki mahalle arası pazarlar bu alana taşınacaktır. Söz konusu park alanı proje dışında olup park alanında herhangi bir çalışma yapılmayacaktır. Pazar alanının etrafındaki yeşil alan ve peyzaj alanları tekrardan düzenlenecektir. Aynı zamanda yapılacak pazar alanı, deprem toplanma alanı açısından daha uygun bir yer olarak düzenlenecek, halkımızın kullanabileceği tuvaletler, kullanma suyu depoları, vb ihtiyaçlar da bu proje kapsamında çözülmüş olacaktır.