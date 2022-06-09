Bilecik'te öğrencileri taşıyan minibüs, kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Öğrencileri taşıyan minibüsün, seyir halindeyken kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir - Bursa karayolunda seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı.ÇOK SAYIDA YARALI VAROlay yerinden gelen ilk bilgilere göre; kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.Ayrıntılar geliyor...