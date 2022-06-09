Beylikdüzü'nde metrobüs isyanı! Metrobüsün önünü kesti!
Beylikdüzü'nde metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşandı. Araçların yolcu almadan geçmesine tepki gösteren bir yolcu metrobüsün önünü kesti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü metrobüs duraklarında saat 19.00 sıralarında yoğunluk yaşandı.
Metrobüslerin yolcu almadan devam etmesine yolcular tepki gösterdi. Yolculardan biri metrobüsün yolunu kesti.
Yaklaşık 1 buçuk saat süren yoğunluk sonrasında metrobüs hatları normale döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Metrobüslerin yolcu almadan devam etmesine yolcular tepki gösterdi. Yolculardan biri metrobüsün yolunu kesti.
Yaklaşık 1 buçuk saat süren yoğunluk sonrasında metrobüs hatları normale döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.