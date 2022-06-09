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Bayraktar TB2'ler Ukrayna'ya yardım için posta pulu oldu!

Rus işgali altındaki Ukrayna'ya, Bayraktar TB2 SİHA göndermek için kampanya başlatılan Litvanya'da, bu kez de SİHA'ların yer aldığı posta pulları kullanıma sokuldu. Litvanya'nın en büyük posta şirketi Lietuvos Pastas, vatandaşlarına çağrı yaparak, Almanya ve Fransa devlet başkanlarına bu pullar ile mektuplar atılmasını istedi.

Ekleme: 9.06.2022 - 20:12 Güncelleme: 9.06.2022 - 20:13 / Editör: Ozge Selin
Bayraktar TB2'ler Ukrayna'ya yardım için posta pulu oldu!Rusya tarafından işgal saldırılarına maruz kalan Ukrayna için Litvanya halkı bir bağış kampanyası başlatmıştı. Baykar Teknoloji, toplanan 5 milyon euroluk bağışın, Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini isteyerek Litvanya'ya ücretsiz bir 'Bayraktar TB2' hediye etmişti.

Gelişme sonrası Litvanya'da dikkat çeken bir kampanya daha başlatıldı.

POSTA PULLARINDA BAYRAKTAR TB2 'LERE YER VERİLDİ
Litvanya'nın en büyük posta şirketi Lietuvos Pastas, Bayraktar TB2'nin resmedildiği posta pullarını kullanıma sundu.

'ALMANYA VE FRANSA'YA BU PULLARLA MEKTUP GÖNDERİN'
Firma, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron gibi liderlere mektupların bu pul ile gönderilmesini önerdi.
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