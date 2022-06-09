Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı:

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın ikinci günü, gündüz safhasıyla saat 08.50'de; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemcilerin katılımıyla başladı.Tatbikatın saat 11.00'den sonraki bölümüne, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor.Deniz top ateş desteğiyle kara bombardımanı yapılmasıyla başlayan tatbikatta, amfibi harekatını destekler nitelikteki topçu ve havan atışları yapıldı ardından Sikorsky tipi helikopter obüsü, CH-47 helikopteri ise mühimmat konteynerini hedeflenen bölgeye taşıdı.Senaryo kapsamında yaralanan personel, helikopter ile seyyar sahra hastanesine tahliye edildi ve ardından amfibi hücum harekatına yönelik yakın hava desteği sağlandı.Amfibi harekat kapsamında makineli tüfek ve RPG 7 R/A atışları yapıldı. Yine amfibi hedef sahasındaki düşman denizaltısı, Sikorsky helikopterlerin daldırdığı sonar ile tespit edilerek, talim torpidosu atışı yapıldı ve denizaltı yüzeye çıkarıldı.Bu sırada amfibi harekatını desteklemek için belirlenen hedeflere topçu atışları yapıldı. Hava Kuvvetleri'ne bağlı unsurlar, hava muharebe devriyesi görevini gerçekleştirdi.Senaryo kapsamında, karadaki hedeflere ulaşmak için yamaç çökertmesi yapıldı, yerli ve milli silahlar AKSAR ve İYGAS sistemleri kullanılarak mayınlı saha temizlenip, tel engellerden geçit açıldı.Amfibi hücum harekatı, Heybeliada ve Büyükada korvetlerinden 6 kilometreden yapılan 76 mm top atışları, ABD ve Türk bataryalarının birleşik yaptığı obüs, keskin nişancı ve havan atışları ile desteklenirken, mayın avlama gemisinin (MAG) tespit ettiği mayın, otonom su altı aracı ve mayın harbi dalgıçları tarafından teşhis ve imha edildi.Keskin nişancı atışları, milli keskin nişancı tüfeği BORA ile yapıldı. Senaryo kapsamındaki harekat, taarruz helikopteri ile de desteklenerek, denizde arama- kurtarma ve sıhhi tahliye çalışması yapıldı.37 ÜLKENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİYORTürkiye'nin en büyük tatbikatlarından birisi olan EFES-2022, 37 ülkenin katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam ediyor. Binlerce personelin katıldığı tatbikatın ilk safhası 9 Mayıs'ta başladı.Birinci aşamada Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı gerçekleştirildi, 20 Mayıs'ta ise fiili safhaya geçildi ve saha eğitimleri başladı.Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki eğitimler, haziran ayının ikinci haftası yapılacak Seçkin Gözlemci Günü faaliyetiyle sona erecek.BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK MÜŞTEREK TATBİKATMilli Savunma Bakanlığı, EFES-2022 tatbikatı ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, 'Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel katılacak.Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan EFES-2022 Tatbikatı'na TSK unsurları ile birlikte toplam 10 binden fazla personelin katılması planlanıyor' ifadeleri kullanıldı.Eğitimlere ABD ve İtalyan donanmasına ait savaş gemileri, Libya donanmasına ait deniz unsurları başta olmak üzere pek çok yabancı personel ve silah sistemi de eşlik ediyor.