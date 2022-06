Başkan Erdoğan 'Cumhur İttifakı'nın adayı benim' diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cesaretin varsa aday ol

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili seçildiği İzmir'den çağrı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu bir kez daha belirterek CHP liderine seslendi, "Yüreğin varsa, cesaretin varsa ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla." dedi. Erdoğan, mezhep üzerinden Kılıçdaroğlu'nun tehdit edilmesi durumunda Kılıçdaroğlu'na da her yurttaş gibi sahip çıkacaklarını söyledi. İşte Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha meydan okudu ve çağrıda bulundu. Erdoğan, 2023 Haziran'da yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu söyledi. 'Bay Kemal, cesaretin varsa, yüreğin varsa adaylığını açıkla ya da adayını açıkla' dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun daha fazla kaçak güreşemeyeceğini de sözlerine ekledi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mezhebi üzerinden adaylığının engellenmeye çalışılması durumunda, Kılıçdaroğlu'na da her yurttaş gibi sahip çıkılacağını belirtti.'CHP'NİN İZMİR MİLLETVEKİLİ OLAN ZAT İZMİR'İN YOLUNU BİLMİYOR'Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Büyük ve Güçlü Türkiye'yi de yine sizlerle inşa edeceğiz. Dağlarında açan çiçekleri, sırmaların saçan altın güneşi, uğrunda canlar feda edilen istiklaliyle bu gazi şehir milli mücadelede düşmanı denize döktüğümüz yerdir.İnşallah büyük ve güçlü Türkiye güneşinin ilk ışıklarının yükseldiği yerde inanıyorum burası olacaktır.İzmir'den bu hedefimize bu vizyonumuza uygun daha kuvvetli, daha samimi, daha coşkulu bir destek bekliyoruz. Maalesef bu şehir bir süredir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. Malum İzmir'in CHP'nin de başında olan bir milletvekili var. İzmirli vatandaşlarımın kendilerini temsil etmesi için meclise gönderdiği bu zat İzmir'in yolunu dahi bilmiyor. Bizim kadar İzmir'e gidip gelmiyor. İzmir'in derdiyle dertlenmek yerine mesaisinin çoğunu Silivri'deki memleket düşmanlarını yargıdan kaçırmak, terör örgütlerine payandalık yapmak için harcıyor.'AİLE FERTLERİMİZE İFTİRALAR ATIYOR! BİZ DE DAVALARI KAZANIP BAY KEMAL ADINA HAYIR YAPIYORUZ'Bu şehrin yerel yönetimden kaynaklı sorunlarına çözüm geliştirmek yerine şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Sağolsun o böyle yaptıkça biz de davaları kazanıyoruz. Nihai kararlar da geldikçe uygun olan yerine Bay Kemal'in adına hayır yapıyoruz.Kendisi daha önce İstanbul milletvekilliği yaptı. Ama oranın da ilçelerini bilemeyecek kadar seçildiği yerden habersizdi. Daha vahimi bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek, bazı şehirlerimizi başka bölgeler sanacak kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüde sallayan her seferinde mahkum olduğu halde yalandan ve iftiradan vazgeçmeyen zatın bugüne kadar ne seçildiği şehirlere ne de ülkeye hiçbir hayrı dokunmadı.'SSK'YI BATIRDI, CUMHURBAŞKANLIĞI PEŞİNDE KOŞUYOR'Devletteki tek müktesebatı SSK'yı batırmaktan ibarettir. Kasetle geldiği genel başkanlığını korumak dışında ülkenin ve memleketin geleceği adına hiçbir çabasını görmedik. Bu zat şimdi de Cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu da çıkıp adam gibi, delikanlıca yapmak yerine tıynetine uygun şekilde sütre gerisinden dolambaçlı yollardan gerçekleştirmeye çalışıyor.Desteği halkımızdan istemek varken siyasi ikbalini yabancı büyükelçilerin inayetinde arıyor. Cehaletinden kaynaklanan gafları, kurnazlığından mülhem çelişkileriyle de bizleri zaman zaman güldürmüyor, eğlendirmiyor da değil.Fakat bu da bir yere kadar, ülkenin yönetimine talip olmak, CHP kürsüsünden gece yarılarında sosyal medyada masasının etrafına, altına doldurduğu şürekâsının önünde şaklabanlık yapmaya benzemez. Artık masa etrafında top çevirme, ortaklarını idare etmek adına milleti oyalama devri geride kaldı. Vakit karar verme vakti.'YA ADAY OL YA ADAYINI AÇIKLA'Şimdi buradan milletvekili seçildiği İzmir'den aynı davetimi bir kez daha yapıyorum. Artık kaçak güreşmeyi bırak Bay Kemal. İpe un sermekten, lafla peynir gemisini yürütmeye çalışmaktan vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak gezmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok. Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'dır. Yüreğin varsa, cesaretin varsa ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla.'BU ÜLKENİN POLİSİ, HAKİMİ GEREĞİNİ YAPACAKTIR'Diyet borcundan dolayı birileri seni tehdit ediyorsa bu ülkenin polisi, hakimi gereğini yapacaktır. Mezhebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriyorlarsa her mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de yanında oluruz Bay Kemal. AK Parti hükümeti herkesin eşit vatandaşlığını garanti etmiş bir hükümettir. AK Parti senin de yanında dimdik durur.