Bakırköy Adalet Sarayı önünde olay!

Bakırköy Adliyesi'nde görülen duruşma sonrasında izinsiz pankart açan bir gruba çevik kuvvet polisleri müdahale etti. İkitelli'de Eren Yılmaz 2021 yılının Ocak ayında iddiaya göre bir uyuşturucu çetesi üyelerinin silahlı saldırısına uğramıştı. Yılmaz'ı yaraladığı öne sürülen sanıkların "Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün görülen duruşma ile devam edildi. Duruşma sonrası aralarında "Halk Cephesi" üyeleri de bulunan bir grup adliye önünde pankart açarak basın açıklamasında bulunmak istedi. Güvenlik güçleri ise pankartın kaldırılması için uyarıda bulundu. Pankartı kaldırmayı reddeden gruba çevik kuvvet polisleri müdahalede bulundu. Çıkan arbedede 12 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.