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Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza ile bir araya geldi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir'de Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı kabul etti.

Ekleme: 9.06.2022 - 18:33 Güncelleme: 9.06.2022 - 18:34 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza ile bir araya geldi!
Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 kapsamında Türkiye'ye gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Raza ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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