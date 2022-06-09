Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Bu bir ikiyüzlülük, bu bir riyakarlıktır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da takip ettiği, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin kapanışındaki konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkan Erdoğan'ın emir ve talimatları doğrultusunda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, yoğun operasyonlarını icra ettiğini belirtti.Bununla birlikte eğitim-öğretim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğini ifade eden Akar, 'Bu kapsamda 'Hazır ol cenge istersen sulh-u salah' düsturuyla sadece 2022'de 136 tatbikat yapılması planlanmıştır. İki yılda bir müşterek ve birleşik olarak gerçekleştirilen Efes Tatbikatı da bunlardan biridir. Tatbikatımız, başarıyla icra edilerek belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.' diye konuştu.'YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARIN SAHADAKİ ETKİNLİĞİNİ GÖRME FIRSATI BULDUK'Efes-2022 Tatbikatı sürecince 37 dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetleri ile TSK arasında sergilenen uyum, yüksek performans ve personelin yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerini etkin kullanma maharetinin büyük memnuniyetle müşahede edildiğini aktaran Akar, tatbikatın başarısına önemli katkı sağlayan dost ve müttefikleri kutladı.Akar, 'Tatbikat vesilesiyle yerli ve milli savunma sanayimizin üretmiş olduğu silah sistemlerimizin ve mühimmatımızın sahadaki etkinliğini bir kez daha görme fırsatı bulduk. Savunma sanayimizin milletçe gurur duyduğumuz bu seviyelere ulaşmasındaki liderliğiniz, destek ve teşvikleriniz için zat-ı devletlerine şükranlarımı sunuyorum' dedi.Uluslararası ilişkilerde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen Türkiye'nin, bölgesindeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini, köklü tarihi, dinamik nüfusu ve güçlü ordusuyla bu yeni dönemin şartlarına kendini hazırladığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:'Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri de 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele etmekte, Kıbrıs dahil denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimiz ile semalarımızı azim ve kararlılıkla korumaktadır. Kahraman ordumuz, bunların yanı sıra medeniyetimizin ve tarihimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk anlayışıyla başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da yanlarında yer almaktadır. Zatıalilerinin liderliğinde ülkemizin etki alanı 3 kıta, ilgi alanı bütün dünya olmuştur. Bu dönemde özellikle Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması, Ukrayna limanlarındaki hububatın nakliyesi dahil, dünya barış ve istikrarı için yaptığınız girişim ve sarf ettiğiniz gayretler tüm dünyanın takdirini toplamıştır.''DİYALOG ÇAĞRIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'Yunanistan ile yaşanan sorunlara da değinen Akar, şöyle konuştu:'Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan ise maalesef provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı, saldırgan politikalarına devam etmektedir. Dünyada eşi benzeri görülmemiş, uluslararası hukuka, akla, mantığa ve gerçeklere aykırı iddialarını, tarihten ders almadan ısrarla sürdürmektedir. Takriben 200 yıl içinde 3 kat büyüyen Yunanistan, Türkiye Cumhuriyeti'ni utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır. Bunun tarihi gerçeklerle, akılla ve mantıkla izahı mümkün değildir. Bu bir ikiyüzlülük, bu bir riyakarlıktır. Yunanistan'ın silahlanma ve bazı ittifak çalışmaları ise beyhude gayretlerdir. Biz ısrarla ve inatla problemlerin barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi için diyalog çağrımızı sürdürüyor, barış elimizi uzatıyoruz.'Türkiye'nin kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözünün olmadığına vurgu yapan Akar, bununla beraber Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eylem ve söylemlere de gerekli karşılığın verildiğini kaydetti.'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ, NATO DAHİL TÜM AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİDİR'Akar şunları kaydetti:'NATO bir güvenlik örgütüdür ve en büyük mücadele alanlarından biri terörizmdir. Terörizmle mücadelede dayanışma müttefiklik için temel şarttır. Aynı anda birden fazla terör örgütüne karşı mücadele eden tek NATO ülkesi olan Türkiye, terörizm ile Avrupa arasındaki son engeldir. Türkiye'nin güvenliği, NATO dahil tüm Avrupa'nın güvenliğidir. Bu husus asla göz ardı edilmemelidir.'Akar, sözlerini tatbikatın planlanmasında ve icrasında emeği geçenleri kutlayarak tamamladı.