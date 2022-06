Ankara'da mazgal rezaleti! Mansur Yavaş'a vatandaştan tepki: Kayığınız varsa çaya bekleriz

Ankara'da önceki gün hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış maddi zararlara neden oldu. Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) mazgalları temizlemediğini, sel sularının mazgallardan geldiğine dikkat çekti.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin arıtmaya ilişkin ihaleleri yapmamasının vatandaşların mağdur olmasına neden olduğu ifade edildi.Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ankara'da acilen yağmur ve kanal projesinin tamamlanması lazım. Ayrıca ızgara ve mazgallar sürekli temizlenmeli. Bir altyapı yatırımına derhal ağırlık verilmeli! Büyükşehir kentsel dönüşüm planlarımızı engellemeyi bırakmalı" ifadesini kullandı.YÜCEL: "İLK DEFA ALT YAPI HİÇ ÇALIŞMADI"Vatandaşlar Büyükşehir'e tepki gösterdi: Selim Yücel, alt yapının hiç çalışmadığını sel sularının bir çok yerden logarlardan girdiğini söyledi.Yücel, "Bizim evin bahçesi de bu afetten payını aldı. Akşama kadar pislik temizlenecek. Evi kurtardığımıza şükür, komşular bizim kadar şanslı değildi. Bizim ev konum itibariyle sel riskine açık. Zaten daha önce defalarca benzer durumları yaşadık. Ancak ilk defa alt yapı hiç çalışmadı, hatta bir çok yere logarlardan girdi sel" dedi.Selim Yücel şunları söyledi: "Bizim evin olduğu bölgede bu sorun çözüldü diye düşünüyorduk çünkü büyük mazgallar koyulmuştu ve daha önce benzer yağmurlarda sorunsuz çalıştı. Bu sefer su tam tersi oralardan da tepmiş.""BAŞKANIM KAYIĞINIZ VARSA ÇAYA BEKLERİZ"Selim Yücel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; 18 Temmuz 2017 tarihinde, "Yetkililer az sonra Avrupa'dan yağmur, sel baskını fotoğraflarını yayınlar ve ..'Orada da oluyor' vs. savunmalarına başlar.. Ne faydası varsa.." şeklinde paylaşımda bulunduğunu hatırlatarak, "Başkanım kayığınız varsa çaya bekleriz" ifadelerini kullandı.ÖZER: "MAZGALLAR TEMİZLENMEDİ, BAHAR TEMİZLİĞİ YAPILMADI"Mehmet Akif Özer: "Yenimahalle Batıkent'te ikamet ediyorum. Gördüğümüz kadarıyla mazgallar temizlenmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazgalları temizleyeceğini söyledi ancak bahar temizliği yapılmadı. Pandemiden hemen önce Ankara'da sel olmuştu, selin ardından mazgallar temizlendi ancak sonra temizlik yapılmadı. Sel suyu depo ve bahçelere geldi. Bahçeler havuza döndü."Beytullah Öztürk: "Ankara'da yaşıyorsanız arabanıza sintine pompası (su tahliye pompası) mutlaka taktırın" Mahmut Saka: "Ankaralılar artık araçlarına sintine pompası taktırmalı! Mansur Ankara'ya deniz getirdi!"ALTINOK: ACİLEN ANKARA'NIN ALTYAPISININ GENİŞLETİLMESİ LAZIMKeçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen sağanak yağış uyarılarına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir tedbir alınmadığını söyledi.Turgut Altınok, şunları söyledi: "Bugün Ankara ve Keçiören'e yağan yarım saatlik yağmur hayatı felç etti. Ankara Büyükşehir Belediyesine sesleniyorum: Ankara'da acilen yağmur ve kanal projesinin tamamlanması lazım. Ayrıca ızgara ve mazgalların sürekli temizlenmesi lazım. Ankara'da ciddi sağanak yağış olacağına dair Meteoroloji günlerdir uyarıyor. Tedbirli ve dikkatli olmamız yönünde bizleri bilgilendiriyor.Bu uyarılara rağmen Keçiören'de birçok ev ve iş yerini su bastı. Yollar kanyona döndü, trafik kilitlendi. Yarım saatlik yağmurun faturası bu. Yağmur iki saat yağsaydı Başkent'te birçok insanımız hayatını kaybedebilirdi. Kimse giden canları tekrar temin edemez ve geri getiremezdi. Devletimizin ve cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da acilen altyapının iyileştirilmesi, ekiplerin artırılması ve denetimlerin sıklaştırılması lazım.Temizliklerin periyodik yapılması lazım. Yoksa yağmur yağar, geride birçok acı ve felaket kalır. İklimler değişiyor, dünya farklı bir yere doğru gidiyor. Lütfen bu konuda kayıtsız kalmayalım. Büyükşehir Belediyesi acilen üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Biz Büyükşehrin görevidir demeden tüm vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Bugün güçleri birleştirme, vatandaşlarımızın yaralarını sarma günüdür. Ama tarihe büyük not düşüyorum. Acilen Ankara'nın altyapısının genişletilmesi, mevcut altyapının da iyileştirilmesi lazım.""MANSUR YAVAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARIMIZI ENGELLEMEYI BIRAKMALI"Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm planlarını engellediğini söyledi.Altınok, şunları söyledi: "Geceyi cadde, sokak, ev ve iş yerlerinde temizlik yaparak geçirdik... Yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, her zaman yanlarındayız...""Saat 04.00'ü geçiyor. Ankara'mız için zor bir gündü. Evleri, iş yerlerini su bastı, istinat duvarları çöktü. Bu hadiselerden ders almalıyız. Özellikle de Büyükşehir Belediyesi! Bir altyapı yatırımına derhal ağırlık verilmeli!""Eskiyen şehir, kentsel dönüşümde nasıl doğru bir karar aldığımızı gösteriyor. Bugün bir can kaybı olmadı ama önlem alınmazsa yarın ne olacağını bilemeyiz, maddi ve manevi kayıpların önüne geçemeyiz.""Kentsel dönüşüm insan sağlığı için çok önemli… Eskiyen binalarda vatandaşlarımızın ne olacağı belli değil… Bu yüzden Büyükşehir Belediye Başkanı kentsel dönüşüm planlarımızı engellemeyi bırakmalı. İnsanlarımızın huzur içinde, güvenle yaşayabileceği bir şehir için yaptığımız planlara engel değil destek olmalıdır."Biz asla engel olmuyor, bütün hizmetlerde gereken desteği veriyoruz. Belediye Başkanları şehrin gününü değil geleceğini yönetir. Bugün ve gelecekte, her türlü felaketten veballeri ve sorumlulukları vardır.""3 SENEDİR MAZGAL TEMİZLİĞİ DÜZENLİ OLARAK YAPILMADI"AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın soysal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada ise "3 senedir mazgal temizliği düzenli olarak yapılsaydı bu görüntüler yaşanmazdı. Takdir Ankaralı vatandaşlarımızın" denildi.ÜNAL: ŞEHRİN BAŞKANI MANSUR YAVAŞ NEREDE ACABA?Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.Fatih Ünal, "Mansur Yavaş niye hiç twit atmadı? Ankara dün sel felaketlerine maruz kaldı. Hemşehrilerimiz ev ve işyerlerinde, araçları ile birlikte yollarda mahsur kaldı. Çok merak ediyorum. Ankara su altında kalmışken şehrin başkanı Mansur Yavaş nerede acaba? En son Van'dan görüntü vermişti" dedi.İSTİNAT DUVARI VE YOL ÇÖKTÜKeçiören Kamil Ocak Mahallesi Ertaş Sokak'taki 4 katlı binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. 5 araç zarar gördü. Duvarın çöktüğü esnada herhangi bir vatandaşın otoparkta olmaması faciayı önledi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selde bir vatandaşın sürüklendiği görülürken çevredeki esnaflar hemen müdahale etti.Ayrıca sel sularına otomobiller kapılırken bazıları ise sulara teslim oldu. Cadde ve sokakta bulunan dükkânlar sular altında kaldı. Çankaya'da ise Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nda yolun bir kısmı sel nedeniyle çöktü.