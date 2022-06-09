Almanya'yı kana bulayan sürücü Ermeni asıllı Türkiye düşmanı çıktı! Aracından çıkanlar dikkat çekti

Dün Almanya'nın başkenti Berlin'de sabah saatlerinde bir araç, işlek bir cadde yayaların olduğu kaldırıma çıktı. Yaşanan olay nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi ise yaralandı.Görgü tanıkları ise sürücünün kasten, bilerek ve isteyerek aracı yayaların üstüne sürdüğünü iddai etti.Olay sonrasında çok sayıda polis sokakları kapattı ve özel tim de bölgede hazır beklemeye başladı.Bölgeye gelen bir ambulans helikopter, ağır yaralı olanları acil bir şekilde hastaneye taşıdı.Yetkililer, aracın sürücüsünü tutuklarken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sürücünün Ermeni asıllı bir Alman vatandaşı olduğu ve ismininde Gor H. olduğunu ortaya çıktı.Gor'un ablası ise yaşananlardan doalyı şoka girdiğini ifade ederek, Gor'un ciddi problemleri olduğuna dikkat çekti.Komşuları ise yaşananlardan dolayı oldukça şaşkın. Gor'u tanıyanlar onu sevgi dolu ve iyi bir insan olarak tanımladı.Yapılan araştırmada Gor'un 'hırsızlık' suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi.Aynı zamanda Alman bir senatçr sürücünün aracında Türkiye karşıtı yazılar ve pankartlar bulundurduğunu iddia etti.Olayın hemen ardından yaşananların bir terör saldırısı olup olmadığı merak edilmiş, ancak bununla ilgili herhangi bir bilgi elde edilememşiti.