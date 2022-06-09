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Almanya'yı kana bulayan sürücü Ermeni asıllı Türkiye düşmanı çıktı! Aracından çıkanlar dikkat çekti

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün sabah saatlerinde bir araç, kalabalık caddedeki kaldırıma çıktı. Korkunç olay nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi ise yaralandı. Olay kapsamında sürdürülen soruşturmada, sürücünün Ermeni asıllı olduğu ve Türkiye düşmanı olduğu ifade edildi. Sürücünün aracından çıkanlar dikkat çekti.

Ekleme: 9.06.2022 - 15:18 Güncelleme: 9.06.2022 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Almanya'yı kana bulayan sürücü Ermeni asıllı Türkiye düşmanı çıktı! Aracından çıkanlar dikkat çektiDün Almanya'nın başkenti Berlin'de sabah saatlerinde bir araç, işlek bir cadde yayaların olduğu kaldırıma çıktı. Yaşanan olay nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi ise yaralandı.

Almanya'yı kana bulayan sürücü Ermeni asıllı Türkiye düşmanı çıktı! Aracından çıkanlar dikkat çekti

Görgü tanıkları ise sürücünün kasten, bilerek ve isteyerek aracı yayaların üstüne sürdüğünü iddai etti.

Almanya'yı kana bulayan sürücü Ermeni asıllı Türkiye düşmanı çıktı! Aracından çıkanlar dikkat çekti

Olay sonrasında çok sayıda polis sokakları kapattı ve özel tim de bölgede hazır beklemeye başladı.

Almanya'yı kana bulayan sürücü Ermeni asıllı Türkiye düşmanı çıktı! Aracından çıkanlar dikkat çekti

Bölgeye gelen bir ambulans helikopter, ağır yaralı olanları acil bir şekilde hastaneye taşıdı.

Almanya'yı kana bulayan sürücü Ermeni asıllı Türkiye düşmanı çıktı! Aracından çıkanlar dikkat çekti

Yetkililer, aracın sürücüsünü tutuklarken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sürücünün Ermeni asıllı bir Alman vatandaşı olduğu ve ismininde Gor H. olduğunu ortaya çıktı.

Almanya'yı kana bulayan sürücü Ermeni asıllı Türkiye düşmanı çıktı! Aracından çıkanlar dikkat çekti

Gor'un ablası ise yaşananlardan doalyı şoka girdiğini ifade ederek, Gor'un ciddi problemleri olduğuna dikkat çekti.

Almanya'yı kana bulayan sürücü Ermeni asıllı Türkiye düşmanı çıktı! Aracından çıkanlar dikkat çekti

Komşuları ise yaşananlardan dolayı oldukça şaşkın. Gor'u tanıyanlar onu sevgi dolu ve iyi bir insan olarak tanımladı.

Almanya'yı kana bulayan sürücü Ermeni asıllı Türkiye düşmanı çıktı! Aracından çıkanlar dikkat çekti

Yapılan araştırmada Gor'un 'hırsızlık' suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Almanya'yı kana bulayan sürücü Ermeni asıllı Türkiye düşmanı çıktı! Aracından çıkanlar dikkat çekti

Aynı zamanda Alman bir senatçr sürücünün aracında Türkiye karşıtı yazılar ve pankartlar bulundurduğunu iddia etti.

Olayın hemen ardından yaşananların bir terör saldırısı olup olmadığı merak edilmiş, ancak bununla ilgili herhangi bir bilgi elde edilememşiti.
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