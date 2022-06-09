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Beyaz Gazete
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Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık kavgasına Ümit Özdağ da katıldı! Yavaş oyununu deşifre etti: Tavşan adaylık bombası!

2023 seçimleri öncesi 6'lı masanın adaylık kavgasına mülteciler üzerinden provokasyon yapan Zafer Partisi Ümit Özdağ da katıldı. Özdağ, İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral'ın CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı 'alevi' açıklamasını Akşener'in onayı olmadan yapamacağını belirtti. Akşener'in Yavaş oyununu deşifre eden Özdağ, "Kabul edilmesini istediği için değil, reddedilmesi için. Yavaş reddedilince kendisi masayı dağıtıp “tavşan” aday olacak. Kılıçdaroğlu, bu oyunu masada Yavaş’a “evet” diyerek bozabilir." dedi.

Ekleme: 9.06.2022 - 14:55 Güncelleme: 9.06.2022 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
2023 seçimleri öncesi 6'lı masanın adaylık kavgasına mülteciler üzerinden provokasyon yapan Zafer Partisi Ümit Özdağ da katıldı. Özdağ, İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral'ın

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı 'alevi' açıklamasını Akşener'in onayı olmadan yapamayacağını belirtti.

Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık kavgasına Ümit Özdağ da katıldı! Yavaş oyununu deşifre etti: Tavşan adaylık bombası!

AKŞENER 6'LI MASA İÇİN YAVAŞ'I ÖNERECEK
Sosyal medya hesabından Oral'ın sözlerini paylaşan ve kendisi de eski bir İyi Partili olan Özdağ, 'Bu konuşma Akşener'in onayı olmadan yapılamaz. Akşener 6'lı masada Yavaş'ın ismini önerecek. Kabul edilmesini istediği için değil, reddedilmesi için. Yavaş reddedilince kendisi masayı dağıtıp 'tavşan' aday olacak. Kılıçdaroğlu, bu oyunu masada Yavaş'a 'evet' diyerek bozabilir.' dedi.

NE OLMUŞTU?
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşası sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum İYİ Parti'nin başını çektiği ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.

Öte yandan daha önceden 'Ben başbakan olacağım' diyen Meral Akşener'in adı anket oyunlarıyla ön plana çıkarılırken, iki lider arasındaki çatışmanın da fitili ateşlendi.

İP'DEN KK'YA: KAZANAMAZSIN
İYİ Parti içinden bir kesimden de Kılıçdaroğlu'nun adaylık hevesini kursağında bırakacak 'kazanamazsın' mesajı geldi.

Yaşanan bu gelişmelerin ışığında İYİ Parti cephesinden ses getirecek bomba bir açıklama geldi.

Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık kavgasına Ümit Özdağ da katıldı! Yavaş oyununu deşifre etti: Tavşan adaylık bombası!

ADAYLIK YARIŞI ÇİRKİNLEŞTİ: İYİ PARTİ 'ALEVİ' KARTINI AÇTI
İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının sünni Müslüman kesim tarafından bir endişe olduğunu öne sürerek adaylık savaşının çirkinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Oral, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, 'Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır.' ifadelerini kullandı.

Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık kavgasına Ümit Özdağ da katıldı! Yavaş oyununu deşifre etti: Tavşan adaylık bombası!

6 benzemezin bir araya geldiği yuvarlak masa hala bir isim belirleyememişken, süregelen adaylık savaşında Kılıçdaroğlu'nun önüne 'Alevi' kartının sunulması çirkinlikte ulaşılan zirveyi kanıtladı.

TİP'Lİ AHMET ŞIK'TAN ALEVİ KILIÇDAROĞLU İLE 2023 OLMAZ MESAJI
CHP Genel Başkanı'nın alevi olmasını geçtiğimiz aylarda Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık da diline dolamış, tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Şık, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nın, Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullanmıştı.
Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık kavgasına Ümit Özdağ da katıldı! Yavaş oyununu deşifre etti: Tavşan adaylık bombası!
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