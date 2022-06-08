Yunanistan'ın planı ortaya çıktı! Göçmenler için harekete geçtiler, hedefte yine Türkiye var...

Son zamanlarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, Yunanistan tarafından yapılan provokatif hareketler nedeniyle artmış durumda. Yunan yöneticilerin art arda açıklamaları ve ABD ile AB'ye yaptıkları şikayetler Türkiye tarafından tepkiyle karşılanıyor. Öte yandan Yunan gazetesi Kathimerini ise Yunanistan'ın göçmenlere karşı yeni önlemler aldığını ve Türkiye sınırında yaptıkları yeni planı bir bir anlattı.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlik, son günlerde iyice tırmanmış durumda. Özellikle Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in son zamanlarda yaptığı provokasyon dolu hareketler ve ABD ile AB'ye Türkiye'yi sıklık şikayet etmesi gerilimi tırmandırıyor.Yunan basını da Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimi sıklıkla manşetlerine taşıyor. Son olarak Kathimerini gazetesi, Atina yönetiminin Dedeağaç sınırında 2020 yılındaki olayların tekrarlanmaması için yeni planları devreye sokacağını söyledi.Göçmenlere yönelik bir acil durum planı yayınlandığı ifade eden gazete, Dedeağaç bölgesi ve Türkiye sınırı boyunca üniformalı polsilerin sayısının ve devriyelerin artacağına ifade etti.Bunun yanı sıra gazete, Batı Trakya Türklerinin yoğun bir nüfusa sahip olduğu Gümilcine ve İskeçe bölgelerinde de polis takviyelerinin yapılacağını aktadır.Aynı zamanda genel bir kriz durumunda da bölgeye Yunanistan'ın her yerinden polis memurları görevlendirilecek.Kathimerini'ye konuşan ve ismini açıklamayan bir polis, Dedeağaç'a flaş bombaları ile gözyaşartıcı gazların taşınmaya başladığını ifade etti.Aynı kaynak, Doğu Ege ilgili de konuşarak Yunan Sahil Güvenlik yetkililerinin son birkaç gün için Türkiye-Çeşme kıyılarından 400 ila 500 göçmenin Yunanistan'a geçmeye çalıştığını ifade etti.Buna önlem olarak ise sahil güvenlikler deniz bölgesinde devriyelerini yoğunlaştırdı. Aynı zamanda gazete, önümüzdeki birkaç gün içinde Girit'te bulunan bir havaalanında kiralık İsrail insansız hava aracının etkileştireceğini de söyledi.Göçmen meselesinin kaynağı olarak Türkiye'yi hedef gösteren gazete, "Doğu Ege'deki Silahlı Kuvvetler'e, gerektiğinde hemen tepki verebilmek için artan bir teyakkuz ve hazırlıkla hareket etmeleri talimatı verildi." ifadelerine yer verdi.