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Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO için sunduğu 10 şart belli oldu

Ankara, her iki ülkeye de askeri oluşumda yer almalarının önünü açacak maddeleri sundu.

Ekleme: 8.06.2022 - 12:22 Güncelleme: 8.06.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
NATO üyesi olmak için resmi başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya, hızlı ilerlemesi beklenen süreçle askeri ittifakta yer almayı planlıyordu.

Terörle etkin mücadele eden Türkiye'nin, iki İskandinav ülkesinden terörle aralarına mesafe koymalarına ilişkin talebi nedeniyle süreç durdu.

Terör örgütleriyle mücadele çağrısı

Helsinki ve Stockholm'den heyetlerle Ankara'da toplantılar yapılırken, Türkiye'nin talepleri ilgili taraflara aktarıldı.

Buna göre Türkiye, her iki ülkeden de terör örgütleri PKK, DHKP/C, DEAŞ, FETÖ'yle mücadeleye destek olmalarını istiyor.

Yasal düzenleme yapılması talebi iletildi

Terör örgütleriyle mücadele konusunda hassasiyetlerini dile getiren Türk yetkililer, İsveç ve Finlandiya'dan, bu kapsamda yasal düzenlemeleri yapmalarını talep ediyor.

İki ülkedeki PKK ve uzantılarıyla iltisaklı temsilciliklerin faaliyetlerine son verilmesi ve ayrıca yeni illegal girişimlerin engellenmesine vurgu yapıldı.

"FETÖ'nün faaliyetleri engellenmeli"

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin arkasındaki yapılanma olan FETÖ'nün, İskandinav ülkelerindeki faaliyetlerinin engellenmesi, bu örgütle ilgili internet platformlarının yasaklanması talebi iletildi.

Ayrıca, terör örgütü unsurlarına dair iade taleplerinin yerine getirilmesi, ilgili şahısların mal varlıklarının dondurulması ve terörle bağlantılı derneklere geçit verilmemesi şeklindeki istekler, ilgili yetkililere bildirildi.

İstihbarat paylaşımı, savunma sanayii kısıtlamalarının kaldırılması...

Yine terörle bağlantılı isimlerin sınır dışı işlemlerinin yapılması kararlılığı dile getirildi. Yeni Şafak'ın aktardığına göre, terör örgütlerinin bez parçalarıyla düzenlediği gösterilere de izin verilmemesi isteniyor.

Türkiye ile istihbarat paylaşımı, savunma sanayiine uygulanan kısıtlamaların kaldırılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya olası üyelikleri durumunda belirtilen taahhütlerin yerine getirilmesi diğer üç madde olarak sıralandı.
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