Tarihin en büyük hazinesi görüntülendi: Tam 200 ton altın, gümüş ve zümrüt...
Bundan 300 yıl öne Karayip Denizi'nde İspanyol ve İngiliz gemilerinin karşı karşıya geldiği çatışma da batan İspanya'ya ait San Jose isimli gemideki dev hazinenin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tarihin en büyük definesini içinde bulunduran gemide 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt olduğu ifade edildi.
1708'de Karayip Denizi'nde batan ve uzun yıllardır aranan San Jose adlı İspanyol gemisi, Aralık 2015'te Kolombiya'da bulunmuştu.
200 TON ALTIN GÜMÜŞ VE ZÜMRÜT
San Jose'nin içindeki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değerinin ise 18 milyar dolar olduğu tahmin edilirken gemideki altın gümüş ve zümrütün toplam ağırlığının 200 ton olduğu iddialar arasında...
DENİZİN DİBİNDE BİNLERCE ALTIN
Okyanusun 900 metre altındaki batık son teknoloji ekipmanlarla görüntüledi. Kayıtlara bakıldığında denizin dibinde binlerce altının olduğu görülüyor.
İKİ YENİ GEMİ BULUNDU
Kolombiya donanması, Karayip Denizi'nde 18. yüzyılda hazineleriyle batan San Jose gemisinin iyi durumda olduğunu teyit için kullandığı yüksek teknolojili ekipmanla iki yeni gemi enkazı keşfetti.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque basın açıklamasında, 'Şimdiden iki yeni gemi bulduk; biri sömürge dönemine ait, diğer ise ilk bulgulara göre tarihimizin cumhuriyet dönemine ait.' dedi.
Duque, gerekli derinliğe ulaşabilmek ve hazineyi gömülü olduğu yerden çıkarana kadar koruyabilmek için gereken ekipmanın temin edildiğini söyledi.
Bölgede bazı define avcılarının hazineyi ele geçirmek istediği biliniyor.
Donanmaya göre, keşfedilecek 13 bölge daha olabilir.
SERVETE DOKUNULAMIYOR
18 milyar dolarlık servetinin denizin dibinde daha uzun süre yatacağı tahmin ediliyor. Gemi 2015 yılında tespit edildiğinde İspanya, Bolivya ve Kolombiya arasında bir savaş başladı. Üç ülke de definenin kendilerine ait olduğunu savunuyor.