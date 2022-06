SADAT'tan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a yönelik iddiaları sonrası sıcak bir gelişme yaşandı. SADAT, Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı.

SADAT, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası harekete geçti. Kurumdan yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açıldığı bildirildi.



SADAT'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13.05.2022 tarihinde beraberinde 70'e yakın milletvekili ve toplamda 150'ye yakın partilisiyle birlikte şirket merkezimize gelerek şirketimizin kapılarını zorlamıştır. Sözde görüşme isteğinin karşılık bulmaması sonucunda şirketimizin saygınlığını ve itibarını hedef alan haksız ithamlarda bulunmuş, bu saldırısı tüm basın-yayın organlarında yayınlanarak kamuoyunda şirketimiz hakkında olumsuz algının oluşmasına sebep olmuştur.



Kemal Kılıçdaroğlu, şirketimize yönelik haksız ithamlarına, saldırılarına yaptığı her basın açıklamasında, grup toplantılarında, mitinglerde dozajını artırarak devam etmiştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere SADAT, savunma danışmanlığı alanında çalışmalarını sürdüren bir sermaye şirketi olup TÜRK SİYASETİNİN BİR AKTÖRÜ DEĞİLDİR. Kemal Kılıçdaroğlu'nun amacı şirketimizi politik emellerine alet etmek, şirketimiz üzerinden siyasi kazanım elde etmektir. Şirketimiz hiçbir zaman siyasetçilerin politik emellerine alet edilemeyecektir. Gelinen noktada, Kemal Kılıçdaroğlu; bir aya yakın bir süredir şirketimize yönelik gerçekleştirdiği hukuka aykırı saldırılarıyla şirketimizin itibarını zedelemekle kalmayıp şirketimizin yöneticilerini, hissedarlarını ve çalışanlarını da seçmeni ve kamuoyu nezdinde hedef göstererek şirketimize karşı adeta topyekün savaş açmıştır.



Kılıçdaroğlu tarafından şirketimize yönelik ithamlarının hiçbirinin gerçeklikle ilgisi yoktur. Kılıçdaroğlu hiçbir delile dayanmaksızın salt duyumlarla hareket etmekte, bunu gazetecilere verdiği röportajlarda da itiraf etmektedir. Kılıçdaroğlu'nun şirketimize yönelik saldırıları, şirketimiz üzerinden seçmen kitlesini konsolide etmeye çalışmaktan öte anlam ifade etmemektedir. Şirketimiz yasal mevzuata göre denetlenmekte, faaliyetlerimizde ilgili kurumlara gerekli bildirimler yapılmaktadır. SADAT OLARAK BUGÜNE KADAR YASAL OTORİTELER ÖNÜNDE HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR ÇALIŞMA İÇİNDE OLMADIK, BUNDAN SONRA DA OLMAYACAĞIZ. İSTEDİKLERİ KADAR SADAT'I KARALAMAYA, TOPLUM NEZDİNDE KRİMİNALİZE ETMEYE ÇALIŞSINLAR SADAT HER ZAMAN LEGAL BİR ŞİRKET OLARAK KALMAYA DEVAM EDECEKTİR. Fakat her kim delilsiz, belgesiz; salt duyumlarla şirketimizi düşmanca hedef alır, provokatif dille yayın yapar ve karalamaya çalışırsa da ona karşı hukuki mücadele içinde oluruz.



Hukukumuza göre tüzel kişilerin de korunmaya değer manevi hakları bulunmaktadır. Şirketler için bu değerlerin başında ticari itibar gelir. Şirketimizin itibarına karşı gerçeğe aykırı, düşmanca ve provokatif dille yapılan tüm açıklamalar neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 1.000.000,00-TL değerinde manevi tazminat davası açmış bulunmaktayız. Talep edilen manevi tazminat miktarı, şirketimiz nezdinde meydana gelen manevi yıkımı karşılayabilecek bir miktar olmasa da, şirketimizin itibar kaybını bir nebze olsun hafifletebilecektir. Şirketimize yönelik yapılan haksız saldırılara karşı başlatılan hukuki mücadelemizde adaletin tecelli edeceğinden şüphemiz bulunmamaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da şirketimizin ticari itibarına yönelik her türlü saldırıya karşı, her zaman hukuk nezdinde mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine arz ederiz.