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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’ya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye ulaştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’ya geldi
Ekleme: 8.06.2022 - 10:11 Güncelleme: 8.06.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’ya geldi
Dünya kamuoyunda birinci gündem savaşla başlayan tahıl krizi. Sorunun çözümü için kilit ülke ise Türkiye...

Karadeniz üzerinden oluşturulması hedeflenen güvenli koridor sayesinde sevk edilmeyi bekleyen milyonlarca ton tahılın, Türkiye üzerinden dünya piyasalarına aktarılmasının hesapları yapılıyor.

Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da; tahıl krizi, Suriye ve devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konularını görüşmek üzere dün Ankara’ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yapacakları ikili görüşmenin ardından bugün ortak basın toplantısı düzenleyecek.

"Rusya ve Türkiye gıda sorununu birlikte çözmek için çalışıyor"

Bakan Çavuşoğlu geçtiğimiz gün de ‘Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu’nda yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, “Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara’ya geliyor. Kuleba ile sürekli temas halindeyiz” açıklamasında bulundu.

Türkiye ile bu sorunu çözmek için çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye ziyareti öncesinde Rus basınına yaptığı açıklamada, "Rusya ve Türkiye gıda sorununu birlikte çözmek için çalışıyor" diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna'nın tahıldaki konumu

Rusya, dünyanın en büyük buğday ihracatçısı konumundayken, Çin ve Hindistan'dan sonra en büyük üreticisi olarak biliniyor. Ukrayna ise dünya çapında ilk beş buğday ihracatçısından biri.

Mısır, buğdayının yaklaşık yüzde 70'ini Rusya ve Ukrayna'dan alıyor. Bu da Kahire'yi dünyanın en büyük buğday ithalatçısı yapıyor.

Ayrıca Tunus'un tahılının yaklaşık yüzde 80'i de bu iki ülkeden geliyor. Lübnan, buğdayının yüzde 60'ını Ukrayna'dan ithal ediyor.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’ya geldi
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