  • USD: 16,71 - 16,74
  • EURO: 17,84 - 17,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

PKK/YPG saldırıları güvenlik bölgelerini tehdit ediyor! 'PKK/YPG insanları öldürüyor'

Terör örgütü YPG-PKK, Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerini 6 yıldır bölge halkına baskı uygulayarak işgal altında tutuyor. Terör örgütü, Tel Rıfat ve Münbiç'i, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin, Mare, El Bab, Cerablus gibi güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullanıyor. İşgal altındaki bu ilçelerden yaptığı sızma girişimleri ve roket saldırılarıyla, ülkenin kuzeyinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeler tehdit ediliyor. Bölge halkının huzur ve güvenliği de yine terör örgütünün tehditi altında.

PKK/YPG saldırıları güvenlik bölgelerini tehdit ediyor! 'PKK/YPG insanları öldürüyor'
Ekleme: 8.06.2022 - 10:18 Güncelleme: 8.06.2022 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
PKK/YPG saldırıları güvenlik bölgelerini tehdit ediyor! 'PKK/YPG insanları öldürüyor'
Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat'tan Afrin'e bombalı araçlar, havan ve füzelerle saldırılar gerçekleştiriyor.

PKK/YPG saldırıları güvenlik bölgelerini tehdit ediyor! 'PKK/YPG insanları öldürüyor'

Afrin'de dün gerçekleştirilen bombalı saldırdı 2 kişi yaralandı. Bölgede yaşayanlar terör örgütünün yaşattıklarına tepkili. Mustafa Süleyman Şeyho (45) da PKK/YPG'nin ocak ayında Afrin'e gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralandı.

PKK/YPG saldırıları güvenlik bölgelerini tehdit ediyor! 'PKK/YPG insanları öldürüyor'

"PKK/YPG SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR"

Füzelerle gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı. PKK/YPG'nin güvenli bölgelerdeki insanları hedef aldığını söyleyen Şeyho, "PKK/YPG sivilleri öldürüyor" dedi.

PKK/YPG saldırıları güvenlik bölgelerini tehdit ediyor! 'PKK/YPG insanları öldürüyor'

Mustafa Süleyman Şeyho şunları söyledi:

"Halep'te yaşadıktan sonra Afrin'e köyümüze döndük. İlaç fabrikasında çalışıyordum. Zeytin Dalı Harekatı başladığında PKK/YPG bizi tehdit etti. Korktuk Halep'e geri döndük.

PKK/YPG saldırıları güvenlik bölgelerini tehdit ediyor! 'PKK/YPG insanları öldürüyor'

"PKK/YPG AFRİN'DE KÜRT İSTEMİYOR"

Afrin temizlenince geri döndük Çalışmaya devam ettik. Ocak ayında dükkanımızda otururken teöristler 9 füze attı.

Eşim ve çocuğum da yaralandı. 50 gün hastanede yattım. PKK/YPG, sivilleri hedef alıyor. Sivilleri öldürüyor.

PKK/YPG Afrin'de Kürt istemiyor. Bize hain diyor. Biz hain değiliz. Afrin'den giden Kürtler evinize dönün. Burası güvenli."
Dünyanın gözü burada... Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan önemli açıklamalar
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO için sunduğu 10 şart belli oldu
AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplendiği ortaya çıkan İBB çareyi 2017'deki haberi silmekte buldu
Bakan Bozdağ açıkladı! İşte yeni kira artış oranları
EFES-2022 Tatbikatı'na Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli de katılacak
Bakanlık rakamları paylaştı! Kaç Afganistan uyruklu göçmen ülkesine gönderildi?
PKK/YPG saldırıları güvenlik bölgelerini tehdit ediyor! 'PKK/YPG insanları öldürüyor'
Başkan Erdoğan'dan Kızılcahamam'da önemli mesajlar: Sığınmacılar, dar gelirliler, sosyal medya ve 6'lı masa...
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’ya geldi
Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat
Banyodaki eşini izleyen sapığı tekme tokat dövdü! Polis aramasında kadın iç çamaşırı detayı! Yer: İstanbul
CHP'li İzmit Belediyesi'nin ihmali 3 yaşındaki Yakup'un canına mal oldu!
Irkçılar ev basıp katletti: 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed'i öldürdüler
YPG/PKK destekçisi vekil Amineh Kakabaveh ülkeyi karıştırdı: İsveçliler haykırdı! Erdoğan haklı
Terörist sever vekilden İsveç hükümetine yeni şantaj!
Fahri Erenel TSK'nın olası sınır ötesi operasyonunu anlattı!
Alman istihbaratından terör örgütü PKK raporu!
Halk TV'de tehdit dili hortladı! Yalanlar üzerinden yeni algı!
İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet'in silahlanma iddialarını yalanladı!
Bakan Karaismailoğlu'dan Kılıçdaroğlu'na YİD yanıtı!
İstanbul'da yağmur devam edecek: AKOM tarih verdi!

İstanbul'da yağmur devam edecek: AKOM tarih verdi!

Tarihin en büyük hazinesi görüntülendi: Tam 200 ton altın, gümüş ve zümrüt...

Tarihin en büyük hazinesi görüntülendi: Tam 200 ton altın, gümüş ve zümrüt...

3600 ek göstergede detaylar belli oldu! Milyonların beklediği tablo paylaşıldı!

3600 ek göstergede detaylar belli oldu! Milyonların beklediği tablo paylaşıldı!

SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu!

SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu!

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı