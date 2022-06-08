PKK/YPG saldırıları güvenlik bölgelerini tehdit ediyor! 'PKK/YPG insanları öldürüyor'
Terör örgütü YPG-PKK, Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerini 6 yıldır bölge halkına baskı uygulayarak işgal altında tutuyor. Terör örgütü, Tel Rıfat ve Münbiç'i, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin, Mare, El Bab, Cerablus gibi güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullanıyor. İşgal altındaki bu ilçelerden yaptığı sızma girişimleri ve roket saldırılarıyla, ülkenin kuzeyinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeler tehdit ediliyor. Bölge halkının huzur ve güvenliği de yine terör örgütünün tehditi altında.
Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat'tan Afrin'e bombalı araçlar, havan ve füzelerle saldırılar gerçekleştiriyor.
Afrin'de dün gerçekleştirilen bombalı saldırdı 2 kişi yaralandı. Bölgede yaşayanlar terör örgütünün yaşattıklarına tepkili. Mustafa Süleyman Şeyho (45) da PKK/YPG'nin ocak ayında Afrin'e gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralandı.
"PKK/YPG SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR"
Füzelerle gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı. PKK/YPG'nin güvenli bölgelerdeki insanları hedef aldığını söyleyen Şeyho, "PKK/YPG sivilleri öldürüyor" dedi.
Mustafa Süleyman Şeyho şunları söyledi:
"Halep'te yaşadıktan sonra Afrin'e köyümüze döndük. İlaç fabrikasında çalışıyordum. Zeytin Dalı Harekatı başladığında PKK/YPG bizi tehdit etti. Korktuk Halep'e geri döndük.
"PKK/YPG AFRİN'DE KÜRT İSTEMİYOR"
Afrin temizlenince geri döndük Çalışmaya devam ettik. Ocak ayında dükkanımızda otururken teöristler 9 füze attı.
Eşim ve çocuğum da yaralandı. 50 gün hastanede yattım. PKK/YPG, sivilleri hedef alıyor. Sivilleri öldürüyor.
PKK/YPG Afrin'de Kürt istemiyor. Bize hain diyor. Biz hain değiliz. Afrin'den giden Kürtler evinize dönün. Burası güvenli."