Necip Hablemitoğlu'na suikast düzenleyen time operasyon! Tetiği kim çekti? Düğüm çözülecek... Levent Göktaş...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hablemitoğlu'na yönelik suikastı gerçekleştirdiği iddia edilen isimlere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.TETİĞİ KİMİN ÇEKTİĞİ NETLİK KAZANACAKOperasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında 2002 yılında MAK Alay Komutanı olan Levent Göktaş da bulunuyor. Sabah'ın haberine göre eski özel kuvvetler mensuplarına yönelik operasyonun savcılık ve emniyetin istihbarat birimlerinin desteğiyle çok detaylı inceleme, alınan ifade ve analizleri sonrasında gerçekleştirdiği öğrenildi. Eylemin GalatasarayAnkaragücü Türkiye Kupası 3. Tur Maç saatinde yapıldığı, şehrin sakin olması nedeniyle özellikle bu saatin seçildiği öğrenildi. Zanlıların gözaltına alınmasının ardından tetiği kimin çektiğinin netlik kazanması bekleniyor.FETÖ'nün Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade eden ve örgütün devlet içerisindeki kadrolaşmalarını anlatan kitabını yayınlayamadan 20 yıl önce Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır'ın MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Zafer Ergün tarafından yürütülen soruşturmada Bozkır, detaylı ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Suikast öncesi Hablemitoğlu'nu takip ettiği ortaya çıkan eski Özel Kuvvetler mensubu Bozkır'ın ifadeleri doğrultusunda İrfan Birkan, Birol Ercan, Aydın Köstem, Nizamettin Avşar ve Mehmet Narin gözaltına alınmıştı. Hem Nuri Gökhan Bozkır, hem de diğer şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TerörleMücadele Şubesi tarafından derinlemesine çalışma yapıldı.İSTİHBARAT BİRİMLERİ DETAYLI ANALİZ YAPTISoruşturma kapsamında istihbarat birimlerinin hazırladığı raporlar ve analizler sonrasında Necip Hablemitoğlu'nun suikastının hazırlanması, gerçekleştirilmesinde aktif rol oynadığı iddia edilen isimler tek tek belirlendi. Soruşturma süresince alınan ifadeler kapsamda şüphelilerin yakalanması için Ankara polisi şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.SUİKAST, FETÖ'CÜLERİN YUVALANDIĞI BİRİMDENZanlılar hakkında verilen gözaltı kararında suikastın Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde yuvalanan FETÖ terör örgütü yöneticileriyle bağlantılı ve irtibatlı isimler tarafından planlandığı belirlendi. Bu doğrultu da 2001 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı MAK Alay Komutanı olan Levent Göktaş'ın aralarında olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.Levent GöktaşKararda, Nuri Gökhan Bozkır'ın da Necip Hablemitoğlu suikasta kurban gittiği dönemde aynı birimde çalıştığı, gayri resmi organizasyonun bu birimde planlanmış olduğuyla ilgili bilgiler aktarıldı.GÖZALTI KARARI ÇIKARILAN İSİMLERO dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan MAK Alay Komutanı Levent Göktaş, birimde çalışan Tarkan Mumcuoğlu, İstihbarat Şube Müdürü Fikret Emek, Tan Dervişoğlu, Altan Bora, Bülent Kutsal, Hacı Arabacı, Kamil Metin ve Memiş Aytekin hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.KEŞİF, TAKİP, İZLEME VE SUİKASTAnkara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonla zanlıların belirlenen adreslerine baskın yapıldı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Nuri Gökhan Bozkır, suikast öncesinde yaptığı keşfin detaylarını ifadesinde anlattı. Hurdacı kılığında Portakal Çiçeği sokakta keşif yaptığını, ajandasına keşifle ilgili notlar tuttuğunu anlatan Bozkır, suikast yapacak kişiyi de olay yerine götürdüğünü anlattı.MAÇ GÜNÜ SEÇİLDİSuikast talimatının Levent Göktaş tarafından verildiğinin kaydedildiği dosya kapsamında, zanlıların operasyonel başkası adına kayıtlı cep telefonu hatlarıyla görüşmeler yaptığı, suikastin 2002-2003 Sezonu Türkiye Kupası Galatasaray-Ankaragücü maç 3. Tur Maç saatinde eylemin gerçekleştirilmesi kararının alındığı ortaya çıktı. Zanlıların eylem sonrasında kullandıkları telefonları ve sim kartları imha ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda tetiği kimin çektiğinin netlik kazanması bekleniyor.BOZKIR ÇARPICI İTİRAFLARDA BULUNMUŞTUMİT tarafından Ukrayna'dan paketlenerek getirilen Nuri Gökhan Bozkır çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.Bozkır, 2002 yılı Kasım ayı ortalarında o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin kendisini çağırarak, 'Bir görev olduğunu, hedefin Hablemitoğlu olduğunu' söylediğini kaydetti.Bu kişinin, kendisinden Portakal Çiçeği Sokağı'nda keşif yapmasını ve bir başka üst rütbede bir isim ile gerekli koordinasyonu sağlamasını istediğini belirtti.'HURDA TAŞIYICI ARAÇLA...'Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu bölgede hurdacı kılığında keşif çalışması yaptığını belirten Bozkır, 'Üzerime eski kıyafetler giydim. Bir hurdacıya giderek hurda taşıyıcı bir araç aldım. Arızalı bir şofbeni aracın içine koydum. Daha sonra Portakal Çiçeği Sokağı na gittim. Gündüz vaktiydi. Yavaşça çıkıp çevreyi rahat kontrol edebilmek için Mesnevi Sokak'tan Portakal Çiçeği Sokağı'na doğru yokuş yukarı çıktım. Tespitleri not alıp rapor haline getirdim. Raporu da emri veren kişiye teslim ettim' dedi.Bozkır, 'Suikastı kendisinin gerçekleştirmediğini ancak tetikçiyi olay yerine götürdüğünü ve cinayet sonrasında da arabayla alıp evine bıraktığını' iddia etti. Bozkır, keşif görevi kapsamında Portakal Çiçeği Sokağı'nın yaya ve araç trafiği, kameralar ve güvenlik noktalarını belirlemeye çalıştığını ifade ederek, daha sonra eve giderek tespit ettiği hususları rapor haline getirdiğini ve bu raporu da kendisine emri veren isme sunduğunu söyledi.İsmin hazırladığı raporu koordinasyon için temasa geçmesini söylediği diğer isme götürmesi emrini verdiğini anlatan Bozkır, raporu daha sonra bu kişiye teslim ettiğini söyledi. Bozkır, suikast günü mesai sonrasında cep telefonunu kapattığını ve evde bıraktığını kaydederek, daha önce satın aldığı bir telefona kendisine verilen operasyonel hattı taktığını söyledi.'5-10 DAKİKA SONRA SİLAH SESİ DUYDUM'Bir süre sonra, tetikçi olduğunu iddia ettiği kişinin bu hattan kendisini aradığını söyleyen Bozkır, 'Bana kendisini evinin bulunduğu yerden almamı söyledi. Mesai bitmeden önce bir arkadaştan arabasını almıştım. Tetikçiyi söylediği yerden bu arabayla aldım. Evin yakınındaki boş arazide indirdim. 'Beni Portakal Çiçeği sokaktan alırsın' dedi. Sokağa çıkan ara sokaklardan birinde beklemeye başladım. 5-10 dakika sonra silah sesi duydum. Sokağa girerek tetikçiyi aldım ve evine bıraktım' ifadesini kullandı.'GERÇEK DEĞİLDİ'Gökhan Nuri Bozkır, daha sonra telefonu imha ettiğini belirterek, olayda kullanılan silahın Mogan Gölü'ne atıldığına ilişkin daha önce çizdiği kroki için de 'İnandırıcı olması için çizdim. Ancak bu kroki gerçek değildi' diye konuştu. Bozkır, 'Silahın nerde olduğunu bilmiyorum. Bu olay yanlıştı. Bildiklerimi anlattım. Pişmanım' dedi.