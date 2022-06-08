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Meral Akşener’e ayar verildi! Sözleri tek tek çürütüldü!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısı konuşmasının sonunda "İYİ Parti'de nefret yok, sevgi var. İYİ Parti de öfke yok, saygı var. İYİ Parti'de düşmanlık yok, kardeşlik var” ifadelerini kullanması sosyal medyada gündem oldu. Kimi sosyal medya kullanıcıları İYİ Partililerin sekiz ay önce Bingöl'ü ziyaret ettiği sırada şehit ağabeyi Tahir Gümren’in Meral Akşener’e tepki göstermesini ve o dönem İYİ Parti Grup Başkanvekili olan Lütfü Türkkan’ın şehit ağabeyine hakaretler savurmasını hatırlatarak Akşener’e tepki gösterdi. Akşener, bu olay sonrası Lütfü Türkkan’ı korumuş “hislerine yenik düştü” yorumunda bulunmuştu. Akşener Türkkan’ı aratmamış, hakarete başvurmuş, şehit ağabeyine “yavşak yavşak konuşan” , “ahlaksız adam” ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...

Ekleme: 8.06.2022 - 20:17 Güncelleme: 8.06.2022 - 20:21 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener’e ayar verildi! Sözleri tek tek çürütüldü!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Akşener'in konuşmasının sonunda 'İYİ Parti'de nefret yok, sevgi var. İYİ Parti de öfke yok, saygı var. İYİ Parti'de düşmanlık yok, kardeşlik var' ifadelerini kullanması ise sosyal medyada gündem oldu. Kimi sosyal medya kullanıcıları İYİ Partililerin sekiz ay önce Bingöl'ü ziyaret ettiği sırada şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Meral Akşener'e tepki göstermesini ve o dönem İYİ Parti Grup Başkanvekili olan Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine hakaretler savurmasını sosyal medyadan hatırlatarak Akşener'e tepki gösterdi.

Meral Akşener’e ayar verildi! Sözleri tek tek çürütüldü!

ŞEHİT AĞABEYİNE KÜFRETMİŞTİ

Akşener'in 'İYİ Parti'de nefret yok, sevgi var. İYİ Parti de öfke yok, saygı var. İYİ Parti'de düşmanlık yok, kardeşlik var' sözleri sonrasında sosyal medyadan hatırlatılan ve Bingöl'de yaşanan hakaret olayı ise şöyle gelişmişti:

O dönem İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İYİ Partililer Bingöl'ü ziyaret etmiş, şehit ağabeyi olan Tahir Gümren isimli vatandaş Akşener'e tepkisini dile getirince Türkkan vatandaşa hakaretler savurmuştu. Bu hakaret anının videosu ortaya çıkınca Türkkan ilk olarak Twitter hesabından küfür etmediğini videonun montaj olduğunu dile getirmiş ardından bir video yayınlayarak itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu. Türkkan küfür ettiğini kabul etmişti.

AKŞENER 'YAVŞAK', 'AHLAKSIZ ADAM' DEMİŞTİ

İYİ Parti lideri, şehit ağabeyine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan'ı aratmamıştı. Akşener özür dilemek yerine küfür eden Türkkan'a sahip çıkarak 'Lütfü Bey, bir hata yaptı. Ahlaksız bir adam da olsa (şehit ağabeyi için) koruma içgüdülerine, sinirlerine hâkim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz. Lütfü Bey, bir hata yaptı, sorumluluğunu aldı. Bundan sonrası bu özrün karşılığı nedir? Onu anlamaktır. O özrün karşılığının bundan sonraki faslı da hukuktur' demişti. Ayrıca Akşener Türkkan'a sahip çıktığı sözlerinde hakarete de başvurmuş şu cümleleri kullanmıştı: 'Her dükkânın kapısında porno sitesi gezenlere, yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz.'

ŞEHİT AĞABEYİ: 'İFTİRA ATMAYA DEVAM EDİYORLAR'

Tahir Gümren, İYİ Parti lideri Akşener'in provokasyon yaptığını iddia edip 'Yavşak' diyerek küfretmesine tepki göstermişti. AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, (Akşener'in belirttiği paylaşımlarla ilgili olarak) Gümren ile görüşerek paylaşımlarını sorduğunu belirterek Twitter'dan şunları yazmıştı: 'Şehit abisi Tahir Gümren ile görüştüm. Bana aktardığını size iletiyorum. Benim adımla bir Twitter adresi açılmış. Bu adresin varlığını bile bugün öğrendim. O adresle benim hiçbir ilgim yoktur. Ayıptır artık. Özür dilemek yerine bana, aileme, namusuma iftira atmaya devam ediyorlar.'
Meral Akşener’e ayar verildi! Sözleri tek tek çürütüldü!
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