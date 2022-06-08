LPG yüklü tanker devrildi! Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi çift yönlü trafiğe kapatıldı

Otoyolun Ankara yönünde ilerleyen LPG yüklü 34 DEV 265 plakalı tanker, Ulusu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı.Tanker sürücüsünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yürütüyor.Bolu Valisi Erkan Kılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.