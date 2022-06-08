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KKTC'den Rum kesimine çok sert tepki: Haddinizi aştınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kıbrıs Rum kesimine çok sert bir tepki geldi. KKTC Dışişleri Bakanlığı, konuşma hakkı olmamasına rağmen KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair yorum yapma hakkına sahip olmadığını belirtti. Açıklamada, "Rum tarafının açıklaması, ana vatan Türkiye ile KKTC'nin sarsılmaz ilişkilerini bozamayacağını anlamayacak kadar modası geçmiş bir anlayışa sahip olduğunu göstermektedir " sözlerine yer verilirken, Rus kesiminin 'samimiyetsiz' olduğu belirtildi.

KKTC'den Rum kesimine çok sert tepki: Haddinizi aştınız
Ekleme: 8.06.2022 - 12:54 Güncelleme: 8.06.2022 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
KKTC'den Rum kesimine çok sert tepki: Haddinizi aştınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesiminin, konuşma hakkı olmamasına rağmen, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair Kıbrıs Türk halkı adına yorum yapacak kadar ileriye gittiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum kesimi ile İsrail tarafından düzenlenen "Agapinor 2022" askeri tatbikatına ilişkin görüşlerin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatılarak, bunun akabinde KKTC Dışişleri Bakanlığının açıklamasının, Türkiye Dışişleri Bakanlığınca da desteklendiği kaydedildi.

"İLİŞKİLERİMİZİ BOZAMAZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rum Dışişleri Bakanlığınca konuyla ilgili yapılan ve Türkiye'yi hedef alan yazılı basın açıklamasında, haddini aşan ifadelere yer verilmiştir. Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkı adına konuşma hakkı olmamasına rağmen devletimiz ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair Kıbrıs Türk halkı adına yorum yapacak kadar ileriye gitmektedir. Rum tarafının açıklaması, ana vatan Türkiye ile KKTC'nin sarsılmaz ilişkilerini bozamayacağını anlamayacak kadar modası geçmiş bir anlayışa sahip olduğunu göstermektedir."

"KKTC'NİN VAR OLDUĞU GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEYECEK"

Sınır boyunca yüzlerce ağır silah mevzisi yerleştirmek, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi papazlarına silah atış talimi yaptırmak, radar sistemi tedarik etmek, birçok ülke ile askeri tatbikat gerçekleştirmek, ikili askeri iş birliği anlaşmaları yapmak ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki haklarını ihlal eden tek yanlı faaliyetlerde bulunmak gibi faaliyetlerin Rum kesiminin "samimiyetsizliğini" ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, Rum tarafının samimiyetsizliğinin 2004 referandumlarında da test edildiği belirtildi.

RUM TARAFININ AMACI NE?

Rum tarafının tüm anlaşma önerilerini reddetmesinin tek amacının, Kıbrıs Türk halkını izolasyon altında yaşamaya mahkum bırakmak olduğuna işaret edilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkı açısından Rum tarafının samimiyetsizliğini değerlendirmek için bahsedilen sebeplerin yeterliliğinin açık olduğuna dikkat çekildi.

TAM EGEMENLİĞE VURGU

Açıklamada, şu değerlendirmeler yer verildi:

"Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının görüşlerini ve hatta varlığını yok sayan tavrı, Kıbrıs meselesindeki tek muhatabının Türkiye olduğu yanılgısıyla kamuoyunun algısını yönlendirmeye çalışması beyhudedir. Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkını temsil eden ve toprakları üzerinde tam egemenliği bulunan KKTC devletinin var olduğu gerçeği değişmeyecektir."

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