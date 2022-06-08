Kayseri'de FETÖ üyeliğinden aranan kadın yakalandı!
Kayseri'de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kayseri 3.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan bir kadın saklandığı evde yakalandı. Melikgazi ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ üyesi kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.