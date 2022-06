İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir iftira daha: Köy okullarını AK Parti kapattı!

Türkiye, 2023 yılında yapılacak seçimlere hazırlanırken AK Parti iktidarı, 20 yılda yaptığı hizmetleri ve gelecekte neler yapabileceklerini anlatıyor.Muhalefet ise siyasetini intikam söylemleri üzerine oturttu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız' söylemine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tekrarladı.'HERKES AYAĞINI DENK ALSIN, HESAP SORACAĞIZ'Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, 'Şimdiden tüm ilgilileri uyarıyorum. Herkes ayağını denk alsın. Bunun şakası yok. O sandık, elbet milletimizin önüne gelecek. Biz de milletimizden yetkiyi alınca, göz göre göre bu ihanete paydaş olanlardan, milletimiz adına hesap soracağız. Yargıyla soracağız, Danıştay'la soracağız, Sayıştay'la soracağız! Ve ne olursa olsun; bu işin peşini bırakmayacağız.' ifadelerini kullandı.KÖY OKULLARINI AK PARTİ KAPATTIÖte yandan Akşener, köy okullarını AK Parti yönetiminin kapattığını iddia ederek, 'Hatırlayın: Cumhuriyet için eğitim; köyü, şehri, zengini, fakiri ayırt etmeden, her tüten ocağın, geleceğe dair güveniydi. Karda kışta, tüm zorluklara rağmen, gençleri okutan, yetiştiren azimdi. Onları geceleri, sobanın başında bile, ders çalıştıran umuttu. Her türlü koşulda, ideallerinin peşinden koşacak, memleketi, muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak nesillerin teminatıydı. Cumhuriyet eğitim seferberliğini; Köy okullarıyla başlattı. Önce, köylere gönderilecek öğretmenler yetiştirdi. Sonra o idealist öğretmenleri, köylere dağıttı. Bilimin ve fennin ışığını, memleketin dört bir yanına yaydı. Ne acıdır ki; bugün Cumhuriyetin bu vizyonundan, olabildiğine uzaktayız.Ak Parti'nin eğitimde yol açtığı en önemli tahribatlardan biri, hiç şüphesiz, köy okullarının kapatılması politikasına, hız vermesiyle yaşandı. Son 20 yılda, 20 binden fazla köy okulu kapatıldı. Taşımalı eğitim sistemi denilen, garabet bir uygulamaya geçildi. Sonuçta ortaya çıkan manzarada; Köy var, köyde çocuk var, ama okul yok… Bugün tam tamına, 722 bin 845 çocuğumuz, Köylerinden, şehir merkezlerine taşınıyor. Köy okulları kapatılınca; Millî bayramlarımız artık köylerimizde kutlanamıyor. Artık İstiklal Marşımız, her Pazartesi köylerimizde okunmuyor. Bayrağımız göndere çekilmiyor. Köy okulları kapatılınca; köy hayatı da, canlılığını kaybetti. Tarım bitti, hayvancılık bitti' dedi.KÖY OKULLARININ KAPATILMASINDA KENDİ PARMAĞI VAR28 Şubat 1997'de 28 Şubat Post-Modern Darbesi başladı. Dönemin MGK'sı dini inançlara karşı çok sert kararlar aldı o dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'di. Meral Akşener şöyle demişti: '28 Şubat kararlarına imza attım. Bu kararlar uygulanacak.'28 Şubat kararlarından biri de İmam Hatiplerin orta kısımlarını kapatmaktı. Bunun için 8 yıllık zorunlu eğitim getirildi. 1997-1998 eğitim yılında 8 yıllık zorunlu eğitim başladı. Böylelikle ilkokul ve ortaokul kavramı bitti yerine 'ilköğretim okulu' kavramı geldi.İlköğretim okulu kararı ile imam hatip ortaokul kısımları kapatılmış oldu. Ancak diğer önemli bir konu başörtüsü ve laiklik meselesiydi, köy okulları bu anlamda kontrolsüzdü, köylülüler çocuklarını İslami eğitimle yetiştirebiliyor, köyler de Kuran eğitimi veriliyordu.Bunun için ilköğretim kararı bulunmaz bir fırsattı. İlköğretim kararı ilkokul kavramını ortadan kaldırdığı için artık KÖY OKULLARINA ihtiyaç yoktu. Ve 1997-1998 senesiyle beraber köy okulları kapatılmaya ve TAŞIMALI EĞİTİME başlandı.Köy okullarını kapatma ve taşımalı eğitim kararı bizatihi Meral Akşener'in de İçişleri Bakanı olduğu dönemin MGK'sı tarafından alınmış bir karardır.