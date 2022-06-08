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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'alevi' vetosu!

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle Türkiye'de seçim kazanamayacağını ifade eden Oral, "Türkiye'nin yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır." diyerek adaylık kapısını kapattı.

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'alevi' vetosu!
Ekleme: 8.06.2022 - 20:51 Güncelleme: 8.06.2022 - 20:52 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'alevi' vetosu!
HDP'nin dışarıdan destek verdiği altı muhalefet partisi, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin aday olacağı konusunda birbirlerine girdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçmişte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması akıllardayken, partiden yeni bir çıkış daha geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA 'ALEVİ' VETOSU: YÜZDE 70'E HİTAP ETMİYOR
İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle Türkiye'de seçim kazanamayacağını ifade eden Oral, 'Türkiye'nin yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır.' diyerek adaylık kapısını kapattı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle Türkiye'de seçim kazanamayacağını ifade eden Oral, 'Türkiye'nin yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır.' diyerek adaylık kapısını kapattı.

'GENEL AÇIDAN BAKTIĞIMDA BİR ÇEKİNDE GÖRÜYORUM'
Oral, Ankara Masası isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'İslam dininin bütün mezheplerinin, bütün inanlarını eşit görürüm. Çünkü dinim bana öyle davranmayı hitap eder. Çok güzel bir söz var, 'insan bilmediği şeyin düşmanıdır' derler. Şimdi, Aleviler bizim kardeşimizdir. Bin yıldır bu topraklarda alevi ve Kürtler ile beraber yaşarız. Aleviler bizim kardeşimizdir, (Kılıçdaroğlu'nun) alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum.

Ama Türk toplumu açısından, yani Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil.

Ama dediğim gibi, Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Farklı bir isimle çıkılır. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi. Genel başkanlarımız bu profile uygun bir aday seçecektir ve onu Türk milletinin önüne koyacaklardır, bundan hiç şüphem yok.'
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