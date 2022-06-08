'İYİ Parti'de öfke yok düşmanlık yok' diyen Meral Akşener Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfürler savurduğu görüntüyle gündem oldu

Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener'in "İYİ Parti'de öfke yok, saygı var. İYİ Parti'de düşmanlık yok, kardeşlik var." sözleri sosyal medyada gündem oldu. İYİ Parti'de öfkenin, düşmanlığın olmadığını savunan Akşener'e Bingöl’de şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın görüntüleri hatırlatıldı. Akşener, şehit yakınına küfürler savuran Türkkan'ı "hislerine yenik düştü" diyerek savunmuş, küfür ettiği Tahir Gümren’e ise "ahlaksız adam" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. TÜİK'e eleştirilerde bulunan Akşener, "Açıkladığınız rakamlar işçinin, memurun, emeklinin maaşlarını belirliyor. Ya görevinizi layığıyla yapın ya da o görevlerden şerefinizle ayrılın." dedi. Köy okullarının kapatılmasıyla tarım ve hayvancılığın bittiğini öne süren İYİ Parti lideri, köylerde okulların geri açılması gerektiğini söyledi.AKŞENER: BİZDE ÖFKE YOK, DÜŞMANLIK YOKKonuşmasını, "İYİ Parti'de öfke yok, saygı var. İYİ Parti'de düşmanlık yok, kardeşlik var. Onlar milletimize hakaret ede ede giderken biz milletimizle el ele, kol kola iktidara yürüyoruz. Biz bembeyaz, tertemiz bir sayfa açmaya geliyoruz" ifadeleriyle bitiren Meral Akşener, sosyal medyada gündem oldu. Partisinde öfkenin, düşmanlığın olmadığını savunan Akşener'e Bingöl’de şehit yakınına küfürler savuran İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın skandal görüntüleri hatırlatıldı.Akşener, şehit yakını Tahir Gümren’e küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ı “hislerine yenik düştü” diye mazur göstermeye çalışmış, küfrettiği Gümren’e ise “ahlaksız adam” demişti.