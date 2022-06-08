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Irkçılar ev basıp katletti: 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed'i öldürdüler

Bazı partilerin yabancı karşıtı söylemleri önceki gün endişe verici boyutlara vardı. Bağcılar’da Suriyeli işçilerin kaldığı evi basan bir grup 21 yaşındaki Şerif El Ahmed’i öldürdü. Ahmed’in ev arkadaşı A.F. “Ortada bir sebep yoktu. Kimseyle tartışmadık. Suriyeli olduğumuz için saldırdılar” dedi.

Irkçılar ev basıp katletti: 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed'i öldürdüler
Ekleme: 8.06.2022 - 09:28 Güncelleme: 8.06.2022 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Irkçılar ev basıp katletti: 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed'i öldürdüler
Zafer Partisi, CHP ve İYİ Parti’nin yabancı karşıtı söylemleri ırkçı şiddeti zirve yaptırdı. İstanbul Bağcılar'da ikamet eden Suriyeli işçilerin kaldığı ev ırkçı bir grup tarafından basıldı. Eve gelen ırkçılar, 'Çıkın bu evden!' diyerek kapıya vurup küfürler etti. Bir süre sonra yeniden gelen ırkçılar Şerif Ahmed’i başından vurarak öldürdü.


TAKİP EDİP TACİZ ETTİLER

Olay 6 Haziran gecesi sabaha karşı 05:00 civarında Demirkapı Mahallesi’nde yaşandı. Tekstil işinde çalışan Suriyeli bir grup arkadaş gece mesaisinden çıkıp evlerine giderken, daha önce hiç tanımadıkları 6 kişilik bir ırkçı grubun sözlü tacizine maruz kaldı. 6 kişilik bir grup Suriyeli arkadaşları takip ederek onlara Türkçe küfürler yağdırdı.


Kaldıkları yere kadar takip eden ırkçılar tacize gençler evlerine girince de devam etti. Cama vurup küfürler eden ve ‘Gidin buradan’ diyen ırkçılar dışarı çıkan olmayınca bölgeden ayrıldı.

BAŞINDAN VURDULAR

Ancak ırkçı grupta bulunan M. B. Ö., Y. A. ve A.Y kısa bir süre yeniden giriş katta bulunan evin önüne geldi. Camları kırıp kapıyı tekmeleyen 3 kişi, içerde bulunan 6 Suriyeliye ‘Çıkın dışarı’ diyerek bağırdı. Evde bulunan 21 yaşındaki Şerif Ahmed, dışarı çıkınca kan döküldü. Grupta bulunan bir kişi silahını çekerek Ahmed’i başından vurdu. Katiller, olay yerinden kaçarken Ahmed kaldırıldığı hastanede can verdi.


KATİLLER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Katiller tam bir suç makinesi çıktı. M.B.Ö’nün 22, Y.A’nın 17, A. Y.'nin 24 adet kaydı olduğu belirlendi. Yusuf Aslan’ın cinayet sonrası evine giderek üstünü değiştirdiği tespit edildi. Şerif Ahmed’in naaşı ise gönderildiği Suriye’nin İdlib şehrinde toprağa verildi. Ahmed’in ev arkadaşı A.F yaşadıkları dehşeti şöyle anlattı:

"Saat 04.30'da evin önüne geldiler. Pencereye vurup, küfretmeye başladılar. 'Kapıyı açın, dışarı çıkın!' diye bağırıyorlardı. Biz dışarı çıkınca altı kişi bir süre küfrettikten sonra farklı sokaklara dağılıp gittiler. Yarım saat sonra üç kişi yine pencerenin önüne geldiler. Tekrar küfretmeye başladılar ve pencereyi kırdılar. Ahmed dışarı çıkmış, ben o anı görmedim. Ne olduğunu anlayamadık. Önce ayağından vurmuşlar ve sonra başından vurulmuş. Biz içeri aldığımızda nefes alıyordu. Daha sonra ambulans geldi. Hastanede hayatını kaybetti. Ortada hiçbir sebep yoktu. Kimseyle tartışmadık. Suriyeli olduğumuz için saldırdıklarını söylediler."

İdlib’de toprağa verildi

İdlib'in Hafsarjah köyünden olan 21 yaşındaki Şerif Ahmed, 16 yaşındaki kardeşi ve kendileriyle aynı köyde gelen altı arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. İdlib'te iş bulamayan genç, iki yıl önce kardeşiyle İstanbul'a gelmişti. Ahmed’in naaşı İdlib’te toprağa verildi. Ahmed WhatsApp'taki durumunda son olarak “Yarın benim toprağım yeşil olacak, dikenlerin yerine güller ve laleler göreceksin” mesajını paylaşmış
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