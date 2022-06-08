  • USD: 16,71 - 16,74
  • EURO: 17,84 - 17,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanı Soylu, Sırbistanlı mevkidaşı Vulin'le telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin'le telefonda görüştü.

Ekleme: 8.06.2022 - 15:13 Güncelleme: 8.06.2022 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Soylu görüşmede, Sırbistan'da 3 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Önümüzdeki dönemde iki ülke Cumhurbaşkanlarının arasındaki güçlü bağın yeni hükümet ile birlikte de hem bölge coğrafyası hem de ülkeler arasındaki ilişkiler için yeni kapılar açacağına inandığını ifade eden Soylu, iki bakanlık özelinde pek çok alanda ve boyutta süregelen iş birliğinin, uyum içerisinde oluşturulan verimli çalışma ikliminin, karşılıklı güven ortamının yeni dönemde daha ileri seviyelere taşınmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Görüşmede, düzensiz göçle mücadele, terör, organize suçlar konuları ile güvenlik alanında iş birliği faaliyetleri ve imkanları da ele alındı.

SADAT'tan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Münbiç'teki teröristler ABD yapımı tanksavar kullanıyor
Necip Hablemitoğlu'na suikast düzenleyen time operasyon! Tetiği kim çekti? Düğüm çözülecek... Levent Göktaş...
Halk TV'de büyük skandal! Terör örgütünün elindeki bölgeleri böyle tanımladı...
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 60 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Almanya'nın başkenti Berlin'de araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
KKTC'den Rum kesimine çok sert tepki: Haddinizi aştınız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir iftira daha: Köy okullarını AK Parti kapattı!
Dünyanın gözü burada...Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov'dan kritik açıklamalar...
Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu eski başdanışmanı için ikinci karar
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO için sunduğu 10 şart belli oldu
AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplendiği ortaya çıkan İBB çareyi 2017'deki haberi silmekte buldu
Bakan Bozdağ açıkladı! İşte yeni kira artış oranları
EFES-2022 Tatbikatı'na Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli de katılacak
Bakanlık rakamları paylaştı! Kaç Afganistan uyruklu göçmen ülkesine gönderildi?
PKK/YPG saldırıları güvenlik bölgelerini tehdit ediyor! 'PKK/YPG insanları öldürüyor'
Başkan Erdoğan'dan Kızılcahamam'da önemli mesajlar: Sığınmacılar, dar gelirliler, sosyal medya ve 6'lı masa...
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’ya geldi
Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat
Banyodaki eşini izleyen sapığı tekme tokat dövdü! Polis aramasında kadın iç çamaşırı detayı! Yer: İstanbul
İstanbul'da yağmur devam edecek: AKOM tarih verdi!

İstanbul'da yağmur devam edecek: AKOM tarih verdi!

Tarihin en büyük hazinesi görüntülendi: Tam 200 ton altın, gümüş ve zümrüt...

Tarihin en büyük hazinesi görüntülendi: Tam 200 ton altın, gümüş ve zümrüt...

Düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yaptı! İşte Türkiye’nin drone avcısı...

Düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yaptı! İşte Türkiye’nin drone avcısı...

SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu!

SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu!

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı