  • USD: 16,71 - 16,74
  • EURO: 17,84 - 17,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Halk TV'de büyük skandal! Terör örgütünün elindeki bölgeleri böyle tanımladı...

Türkiye, Suriye'de 5'inci harekata hazırlanırken, Halk TV ekranlarında yeni bir skandal yaşandı. Harita üzerinden Suriye'deki son durumu anlatan sunucu, terör örgütü YPG/PKK'nın elindeki bölgeleri, Suriye Demokratik Güçleri'nin bölgesi olarak tanımladı. Bu tanımlamayı ABD, terör örgütü YPG/PKK'yı gizlemek için ortaya atmıştı.

Ekleme: 8.06.2022 - 13:52 Güncelleme: 8.06.2022 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
Suriye'ye operasyon için gün sayılırken, Halk TV ekranlarında yaşanan olay kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Sunucu, Suriye'deki son durumu aktarırken, terör örgütü YPG/PKK bölgelerini ABD'nin terör örgütünü meşrulaştırmak için kullandığı Suriye Demokratik Güçleri tanımı ile anlattı.

Halk TV'de büyük skandal! Terör örgütünün elindeki bölgeleri böyle tanımladı...

HALK TV'DE TERÖR ÖRGÜTÜNE KAMUFLAJ!

Halk TV'de Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi değerlendirmeler yapıldı. Sunucu, yansıtılan harita üzerinden hangi bölgede kimlerin olduğunu anlattı. Tam bu sırada büyük bir skandal yaşandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın halka zulm ederek barındığı bölgeler Suriye Demokratik Güçleri şeklinde tanımlandı.

Halk TV'de büyük skandal! Terör örgütünün elindeki bölgeleri böyle tanımladı...

"SDG" İFADESİNİ TERÖRİSTLERİ MEŞRULAŞTIRMAK İSTEYEN ABD ORTAYA ATMIŞTI

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya tepkisini azaltmak ve terör örgütünü meşru bir zemine çekmek için girişimlerde bulunan ABD, terör örgütünü Suriye Demokratik Güçleri olarak tanımlamaya başlamıştı. Temelini YPG/PKK'nın oluşturduğu yapının içinde sözde Araplar ve Türkmenler'in de yer aldığı yalanı ortaya atılmıştı. ABD, teröristleri bu tanımlama ile koruma altına almak istiyor.
Necip Hablemitoğlu'na suikast düzenleyen time operasyon! Tetiği kim çekti? Düğüm çözülecek... Levent Göktaş...
Halk TV'de büyük skandal! Terör örgütünün elindeki bölgeleri böyle tanımladı...
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 60 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Almanya'nın başkenti Berlin'de araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
KKTC'den Rum kesimine çok sert tepki: Haddinizi aştınız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir iftira daha: Köy okullarını AK Parti kapattı!
Dünyanın gözü burada...Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov'dan kritik açıklamalar...
Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu eski başdanışmanı için ikinci karar
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO için sunduğu 10 şart belli oldu
AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplendiği ortaya çıkan İBB çareyi 2017'deki haberi silmekte buldu
Bakan Bozdağ açıkladı! İşte yeni kira artış oranları
EFES-2022 Tatbikatı'na Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli de katılacak
Bakanlık rakamları paylaştı! Kaç Afganistan uyruklu göçmen ülkesine gönderildi?
PKK/YPG saldırıları güvenlik bölgelerini tehdit ediyor! 'PKK/YPG insanları öldürüyor'
Başkan Erdoğan'dan Kızılcahamam'da önemli mesajlar: Sığınmacılar, dar gelirliler, sosyal medya ve 6'lı masa...
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’ya geldi
Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat
Banyodaki eşini izleyen sapığı tekme tokat dövdü! Polis aramasında kadın iç çamaşırı detayı! Yer: İstanbul
CHP'li İzmit Belediyesi'nin ihmali 3 yaşındaki Yakup'un canına mal oldu!
Irkçılar ev basıp katletti: 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed'i öldürdüler
İstanbul'da yağmur devam edecek: AKOM tarih verdi!

İstanbul'da yağmur devam edecek: AKOM tarih verdi!

Tarihin en büyük hazinesi görüntülendi: Tam 200 ton altın, gümüş ve zümrüt...

Tarihin en büyük hazinesi görüntülendi: Tam 200 ton altın, gümüş ve zümrüt...

3600 ek göstergede detaylar belli oldu! Milyonların beklediği tablo paylaşıldı!

3600 ek göstergede detaylar belli oldu! Milyonların beklediği tablo paylaşıldı!

SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu!

SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu!

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı