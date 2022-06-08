Halk TV'de büyük skandal! Terör örgütünün elindeki bölgeleri böyle tanımladı...

Suriye'ye operasyon için gün sayılırken, Halk TV ekranlarında yaşanan olay kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Sunucu, Suriye'deki son durumu aktarırken, terör örgütü YPG/PKK bölgelerini ABD'nin terör örgütünü meşrulaştırmak için kullandığı Suriye Demokratik Güçleri tanımı ile anlattı.HALK TV'DE TERÖR ÖRGÜTÜNE KAMUFLAJ!Halk TV'de Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi değerlendirmeler yapıldı. Sunucu, yansıtılan harita üzerinden hangi bölgede kimlerin olduğunu anlattı. Tam bu sırada büyük bir skandal yaşandı.Terör örgütü YPG/PKK'nın halka zulm ederek barındığı bölgeler Suriye Demokratik Güçleri şeklinde tanımlandı."SDG" İFADESİNİ TERÖRİSTLERİ MEŞRULAŞTIRMAK İSTEYEN ABD ORTAYA ATMIŞTITürkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya tepkisini azaltmak ve terör örgütünü meşru bir zemine çekmek için girişimlerde bulunan ABD, terör örgütünü Suriye Demokratik Güçleri olarak tanımlamaya başlamıştı. Temelini YPG/PKK'nın oluşturduğu yapının içinde sözde Araplar ve Türkmenler'in de yer aldığı yalanı ortaya atılmıştı. ABD, teröristleri bu tanımlama ile koruma altına almak istiyor.