Firari FETÖ'cü Trabzon'da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında "Silahlı Terör Örgütünün Anayasal Düzenini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüş Etme" suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan ve ihraç teğmen Trabzon'da yakalandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan FETÖ soruşturması kapsamında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan 2 yıl önce Bolu Ağır Ceza Mahkemesince 11 yıl ceza verilen ihraç teğmen Ü.B. (30) Trabzon'da saklandığı ikamette yakalandı.
İhraç Teğmen Ü.B. (30) Emniyet'teki işlemlerinin ardından Bahçecik Kapalı Cezaevine teslim edildi.
İhraç Teğmen Ü.B. (30) Emniyet'teki işlemlerinin ardından Bahçecik Kapalı Cezaevine teslim edildi.