EFES 2022 tatbikatında 'ATAK' rüzgarı!

MSB, 37 ülkeden binden fazla yabancı personelin katıldığı EFES 2022 Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımında, 'EFES 2022 Tatbikatı'nda düşman kara gözetleme radarı bölgeye havadan sızan Özel Kuvvet Unsurlarımız tarafından başarıyla imha edildi. Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotları da belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. Tatbikatının gece safhası devam ediyor. Hedefler havadan ve karadan başarılı şekilde imha ediliyor' denildi.Tatbikat, birinci safhası olan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı ile başlarken, 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi. 37 ülkeden 1000'den fazla yabancı personelin katıldığı tatbikatta, TSK unsurlarıyla birlikte toplam 10 binden fazla personel görev yaparken, faaliyetlere bir İtalyan fırkayteni, Libya Deniz Kuvvetleri'ne ait hücumbotu, ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı CH-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlarla birlikte bir çıkarma gemisi de görev alıyor. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri ise bugün başladı.Tatbikat öncesinde Konak Astsubay Orduevi'nde basın brifingi verilerek, EFES 2022 hakkında bilgiler verildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Dz. Yzb. Burcu Naliç Yokuva'nın verdiği brifingde, jenerik bir senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatının icra edileceği, hedeflerin kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulacağı belirtildi.Brifingde, bu yıl yapılan EFES 2022 tatbikatının, Teröristle Mücadele Harekatı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Pençe, Pençe Kartal, Pençe Şimşek, Pençe Kaplan ve Pençe Yıldırım Harekatlarından elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması amacının taşıdığı ve bu yönüyle geçmiş yıllardaki tatbikatlardan farklılık gösterdiği vurgulandı.Tatbikatın hedefleri şöyle sıralandı:'Birleşik ve müşterek harekatın planlanması, koordinasyonu ve icrası konusunda personeli yetiştirmek; karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek. Birleşik ve müşterek harekatın komuta- kontrol usullerini, elektronik harp taktik ve tekniklerini, hava sahasının kontrol ve yönetim usullerini denemek ve geliştirmek. Taktik Data Link (TDL) sistemlerinin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak. Katılımcı ülkelerin Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri envanterindeki harp silah ve araçlarının birleşik ve müşterek bir harekatta müşterek kullanılma usul, taktik, yetenek ve tekniklerini denemek ve geliştirmek.Birleşik ve müşterek harekatın lojistik desteğinin planlama ve icra esaslarını geliştirmek, siber savunma kapsamında farkındalık seviyesini artırmak. Siber olaylara müdahale esaslarını test etmek ve ortak siber güvenlik anlayışı oluşturmak. Tatbikata katılan birlikler arasında asimetrik tehditlere müşterek olarak karşı koyma ve hibrit harekat icra etme imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek, kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek.'Brifingde, tatbikatta hiçbir ülkenin hedef alınmadığı ve Birleşmiş Milletler'in 'Barışı Destekleme Harekatı' kapsamında uygulayabileceği, Barışı Destekleme Harekatı jenerik senaryosundan istifade edildiği belirtildi.Brifingde, tatbikatta ilk kez kullanılacak olan silah ve sistemler de tanıtıldı. Buna göre, Kara Harekatı'nda milli imkanlarla üretilen KNT-76 keskin nişancı tüfeği, taktik tekerlekli zırhlı araçlar (Kobra-2, Kirpi-2, Vuran), 106 mm havan, Proton Elic tünel tespit cihazı, Para OMTAS kuleli tekerlekli araç, KORNET (Kaplan), kaideye monteli cirit (Sipahi), patlayıcı madde şüpheli cisim imha aracı (Kirpi-2), Hava Hücum Harekatı'nda Akıncı TİHA, milli imkanlarla üretilen T-129 ATAK helikopterleri, S-70 ile 105 mm'lik obüs, 35 mm modernize çekili top ve ateş idare cihazı; Deniz Harekatı'nda Vurucu İnsansız Hava Aracı (VİHA), deniz karakol uçağı talim torpidosu, otonom sualtı aracı; Hava Harekatı'nda ise lazer güdümlü mühimmat ve hassas güdüm kitli mühimmat ilk defa kullanılacağı bildirildi.Tatbikata, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çekya, Etiyopya, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Slovakya, Somali ve Ürdün'den görevlendirilen birlik ve unsurları katılıyor.