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Düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yaptı! İşte Türkiye’nin drone avcısı...

ASELSAN'ın drone tehditlerine karşı geliştirdiği Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi, güvenlik güçlerinin envanterine girmeye hazırlanıyor. 40 milimetre bomba atardan gönderilen yüksek hızlı akıllı mühimmatla hedeflerini etkisiz hale getiren Şahin, bir römork üzerine entegre edildi. Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi, 64 mühimmat kapasitesiyle caydırıcılık sağlıyor.

Ekleme: 8.06.2022 - 14:52 Güncelleme: 8.06.2022 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yaptı! İşte Türkiye’nin drone avcısı...
ASELSAN tarafından geliştirilen Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi'nin düşürdüğü dronlar platformun üzerine işlendi. Geliştirme çalışmaları tamamlanan Şahin'in yakın zamanda güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması bekleniyor.

Düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yaptı! İşte Türkiye’nin drone avcısı...

ASELSAN, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, güvenlik güçlerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirdiği ürünleri sergiledi.

Düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yaptı! İşte Türkiye’nin drone avcısı...

Son dönemde dronlar kullanılarak yapılan saldırılara karşı çözümler geliştiren ASELSAN, bunlardan biri olan Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi'ni EFES-2022 Tatbikatı'nda tanıttı.

Düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yaptı! İşte Türkiye’nin drone avcısı...

Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi'nin geliştirme sürecinde etkisiz hale getirdiği ikisi döner kanat, biri sabit kanatlı üç tipteki mini ve mikro İHA'nın sembolleri silah kulesinin üzerine işlendi.

Düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yaptı! İşte Türkiye’nin drone avcısı...

Benzer uygulamanın örnekleri düşman uçağını düşüren avcı uçaklarına, o ülkenin bayrağının işlenmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.

Düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yaptı! İşte Türkiye’nin drone avcısı...

YÜKSEK HIZLI MÜHİMMATLA HEDEFLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Geliştirme çalışmaları tamamlanan Şahin'in yakın zamanda güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması bekleniyor.

Düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yaptı! İşte Türkiye’nin drone avcısı...

40 milimetre bomba atardan gönderilen yüksek hızlı akıllı mühimmatla hedeflerini etkisiz hale getiren Şahin, bir römork üzerine entegre edildi.

Düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yaptı! İşte Türkiye’nin drone avcısı...

HEDEF TESPİTİ VE TAKİBİ YAPIYOR

Uzaktan komuta yeteneğine sahip sistem, gelişmiş elektro-optik kameralarla otomatik hedef tespit ve takibi yapıyor. Etkili menzili 700 metre olan Şahin, radardan bildirilen konuma otomatik yönleniyor

Düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yaptı! İşte Türkiye’nin drone avcısı...

Gece/gündüz, zorlu hava koşullarında hedef tespit ve takip yeteneğine sahip sistem, ihtiyaç duyulan alana kolayca intikal ettirilip kuruluyor.

KRİTİK TESİSLERİN KORUNMASINDA GÖREV YAPACAK

Kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi görevler icra eden Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi, 64 mühimmat kapasitesiyle caydırıcılık sağlıyor.
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