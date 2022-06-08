Dünyanın gözü burada... Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ikili görüşmenin ardından önemli açıklamlarda bulunuyor.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;Savaşın yol açtığı kayıpların giderek arttığını üzülerek görüyoruz. Türkiye'nin başından beri ilkeli tıumumu herkesin malumu.. İstanbul'da anlamlı bir ilerleme sağlamıştı. Savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesi herkesin yararına olur. Müzakerelerin yeniden başlaması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.TAHIL KORİDORUbiz Türkiye olarak BM'nin planını makul ve uygulanabilir görüyoruz. Rusya ve Ukrayna'nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Bunun ile ilgili görüşmenin İstanbul'da yapılabileceğini dile getirdik.Bugün sadece bunları konuşmadık. Suriye bu konulardan bir tanesi Libya'da bunlardan birisi. Rusya farklı görşlerimiz olsa da birlikte çalıştığımız bir ülkedir. Suriye'nin kuzeyinde bize yönelik artan tehdit var. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Diğer taraftan Libya'daki durumu ele aldık. Libya'da istikrarın tam olarak tesis edilmesi için herkesin katkı sağlaması gerekiyor.Ayrıntılar geliyor...