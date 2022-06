Dünyanın gözü burada...Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov'dan kritik açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ikili görüşmenin ardından önemli açıklamlarda bulundu. Çavuşoğlu 'Rusya'nın önündeki engellerin kaldırılması isteğini makul görüyoruz.' dedi. Sınır hattındaki nöbete ilişkin yapılan açıklamalarda ise; 'Terör oluşumuna asla izin verilmemeli' ifadelerini kullandı. İşte Çavuşoğlu ve Lavrov'un açıklamalarının detayları...Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;Savaşın yol açtığı kayıpların giderek arttığını üzülerek görüyoruz. Türkiye'nin başından beri ilkeli tumumu herkesin malumu.. İstanbul'da anlamlı bir ilerleme sağlamıştı. Savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesi herkesin yararına olur. Müzakerelerin yeniden başlaması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.TAHIL KORİDORU(Buğday koridoru için) BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz' Rusya ve Ukrayna'nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Bunun ile ilgili görüşmenin İstanbul'da yapılabileceğini dile getirdik.SURİYE'YE OPERASYON HAZIRLIĞIBugün sadece bunları konuşmadık. Suriye bu konulardan bir tanesi Libya da bunlardan birisi... Rusya farklı görşlerimiz olsa da birlikte çalıştığımız bir ülkedir. Suriye'nin kuzeyinde bize yönelik artan tehdit var. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Diğer taraftan Libya'daki durumu ele aldık. Libya'da istikrarın tam olarak tesis edilmesi için herkesin katkı sağlaması gerekiyor. Terör oluşumuna asla izin verilmemeli...Lavrov'un açıklamasından öne çıkanlar;Liderlerimiz dokuz defa telefonda görüşme gerçekleştirdi. Hükümetlerimiz ve kurumlar arasındaki ilerideki görüşmeler için fikir alışverişinde bulunduk. Ticareti milli paralar ile yapmak için ciddi potansiyelimiz var. Turistik akımların bu şekilde artmasını da sağlayacağız.UKRAYNA'NIN DÜNYADAKİ PAYI YÜZDE BİRBizim ülkemizin güvenliğini tehdit eden gelişmeler olmuştu. Biz sivillere minimum zarar verecek şekilde hareket ediyoruz. Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin sevk edilmesi konusunda ise Batılılar bunu facia olarak gösteriyor ancak Ukrayna'nın dünyadaki payı yüzde birdir. Bu gıda krizine yol almaz. Tüm gemiler buradan yük taşıyabilir. Ukraynalılar mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazır olduklarını iddia ediyor. türk askeri makamları ile bunları görüşmekteyiz. Biz herhangi bir engel koymuyoruz.SURİYE OPERASYONUSuriye ile ilgili sıradaki toplantımızı Astana formatındaki Temmuz ayında yapılacak. Güney Kafkaslarda nasıl çalışacağımız konusunda anlaşma sağlandı. Moskova'da ilk toplantısını yaptık. Gürcistan katılamadı ancak Gürcistan'a kapımız her zaman açıktır. Ortadoğu'da çok çetrefilli bir konu var. Burada uluslararası çabaları aktif etmekten yanayız. Filistin ve İsrail'in görüşmeler yapmasını destekliyoruz. Ancak bir takım güçler mevcut statükoyu koruma isteğinde bu somut bir sonuca varmamıza fırsat vermeyecek.Sayın Mevlüt Bey görüş ayrılıklarımız olduğunu dile getirdi ancak biz her zaman karşılıklı olarak saygılı harekat etme taraftarıyız. Ayrıca Karadeniz'deki güvenliği sağlamak açısından her iki ülkeye de sorumluluklar düşüyor. türkiye'ye Montrö konusunda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz yapıcı bir şekilde çalışılması taraftarıyız.SORU-CEVAPTAHIL KORİDORU PLANILavrov: Rus tarafı tahıl krizine ilişkin adımlarını attı. Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya hazırız. Ancak Zelenskiy'nin açıklamalarına bakın Mayın temizleme çalışmalarına karşıydı. Problem onlarda bizde değil. İstanbul'da yapılacak toplantı ile BM'nin inisiyatifi önemli ancak sembolik bir adım olur. Bu konuyu çözmek için Ukraynalıların limanlarını mayınlardan temizlemesi gerekiyor. Zelenskiy ile olası görüşmeye için Zelenskiy toplantı için toplantı istiyor. 'Ruslar 24 Şubat durumu öncesine gelsin' diyor ancak heyet istanbul'da farklı şeyler söyledi. Sürekli tutumlarını değiştiriyorlar. Top Ukrayna tarafında....Çavuşoğlu: Gıda krizi gerçek bir sorun ancak buna Ukrayna'dan ihraç edilecek ürün olarak bakmamak lazım. Ukrayna ve Rusya'dan ihraç edilmesi şeklinde bakmak lazım. Dünya'daki üretimin üçte birini oluşturuyor. Mayınlar temizlenemeyecekse de güvenli koridor oluşturulması gerekiyor. Gemilerin silah taşımayacağından emin olunmasını istiyorsunuz. Ancak bunların denetimini yapacak bir mekanizmanın olması ile hem ihracatın önündeki engeller kalkar hem de her iki ülkenin endişeleri kalkar. Biz müzakereye dönme konusunda daha olumlu bir hava görüyoruz. Her iki taraf da bir araya gelmek isterse biz üzerimize düşeni yaparız. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi liderler düzeyinde bir görüşmeye ev sahipliği yapmak isteriz.RUSYA UKRAYNA SAVAŞIÇavuşoğlu: Yaptırımlara katılmamamız Ukrayna'yı rahatsız etmiş olabilir ancak biz dengeleyici bir politika izliyoruz. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyoruz. Savaş ortamında sağduyuyu kaybetmemek ve savaşı sonlandıracak makul adımlar atmayı doğru buluyoruz.SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELERÇavuşoğlu: Anayasa Komisyonu'nun 8. toplantısından da sonuç çıkmadı. Biz bu sürecin devam etmesini istiyoruz. Astana platformu sayesinde bunları konuşuyoruz. Diğer taraftan siyasi çözüm istemeyen bir rejim var. Rusya ve İran'ın rejim üzerindeki etkisini kullanmasını bekliyoruz. Tek çözüm yolu siyasi çözümdür. Ülkenin geleceği için tek çözüm yolu budur. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekeyeceğimizi dile getiriyoruz.İSVEÇ VE FİNLANDİYASuriyeli Kürtler ile PKK/YPG'yi bir tutmamamız gerekiyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine de bu nedenle karşı çıkıyoruz.ABD VE RUSYA'NIN VERDİĞİ TAAHHÜTLER VARABD ile bir ortak açıklamamız var ardından Soçi'de bir mutabakat zaptı imzaladık. Teröristlerin bölgeden temizlenmesi için hem Rusya'nın hem ABD'nin taahhütleri var.TÜRKİYE'NİN HASSASİYETİNİ DİKKATE ALIYORUZLavrov: 'Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz'