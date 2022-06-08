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DSÖ'den endişelendiren açıklama: Yeni varyant çok tehlikeli...

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, daha tehlikeli bir koronavirüs varyantının her an çıkabileceğini belirterek, "Çok sayıda insanı korumasız yakalayabilir. Salgın henüz bitmedi ve bunu, salgın bitene kadar söyleyeceğiz" dedi.

Ekleme: 8.06.2022 - 19:35 Güncelleme: 8.06.2022 - 19:36 / Editör: Ozge Selin
DSÖ'den endişelendiren açıklama: Yeni varyant çok tehlikeli...
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen haftalık toplantıda, maymun çiçeği ve Kovid-19 salgınına dair son bilgileri paylaştı.

Virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını belirten Ghebreyesus, şimdiye kadar virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, endemik olmayan ülkelerde virüsün yayılmasının özellikle hamile kadınlar ve çocuklar için endişe verici olduğunu vurgulayarak, 'DSÖ olarak virüsün görüldüğü ülkelere, vakaların tanımlanması ve virüsün daha fazla yayılmasının önüne geçilmesi için her türlü çabayı sarf etme çağrısında bulunuyoruz.' dedi.

DSÖ'nün maymun çiçeğine karşı toplu aşılamayı tavsiye etmediğini belirten Ghebreyesus, 'Maymun çiçeğine karşı etki gösteren bazı çiçek aşıları ve antiviral ilaçlar var, fakat tedarikleri sınırlı. DSÖ, tıbbi ihtiyaçlar doğrultusunda ilaç ve aşıların tedarik edilebilmesi için iş birliği mekanizması geliştiriyor.' ifadelerini kullandı.

Maymun çiçeği on yıllardır Afrika'da can alıyor
Ghebreyesus, maymun çiçeğinin endemik olduğu ülkelerde daha ölümcül etki gösterdiğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

'Bu yıl içinde Afrika'da 1400'den fazla vakanın bulunduğu ve virüs nedeniyle 66 kişinin öldüğünü unutmamalıyız. Virüs on yıllardır Afrika'da yayılmaya ve can almaya deam ediyor. Ne yazık ki uluslararası camia, yüksek gelirli ülkelerde görülmeye başladıktan sonra yeni yeni bu virüse dikkat ediyor. Virüs tehdidiyle karşı karşıya olan bütün toplumlar aynı ilgiyi ve korunmak için tıbbi araçlara aynı oranda erişimi hak ediyor.'

Maymun çiçeğine dair gazetecilerin sorularını cevaplayan DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Sylvie Briand, an itibarıyla maymun çiçeğine karşı kullanılmak üzere stoklarda kaç doz aşının olduğu sorusuna, 'Buna ilişkin üretici firmalarla görüşüyor ve hangi tür aşıdan kaç dozun kullanıma müsait olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Halihazırdaki çiçek aşılarının ne kadar etkili olduğunu ölçmek için yeterlilik testi yapıyoruz.' cevabını verdi.

Daha tehlikeli bir Kovid-19 varyantı her an çıkabilir
Öte yandan küresel Kovid-19 vakalarında düşüşün sürdüğünü belirten DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, buna rağmen can kaybı rakamlarının endişe verici olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, 'Geçen hafta dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 7 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu çok büyük bir rakam.' dedi.
Ghebreyesus, salgının bittiğine yönelik söylemlerin yanlış olduğunu yineleyerek, 'Daha tehlikeli bir varyant her an çıkabilir ve çok sayıda insanı korumasız yakalayabilir. Salgın henüz bitmedi ve bunu, salgın bitene kadar söyleyeceğiz.' diye konuştu.
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